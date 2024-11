So bodenständig sind Coleen und Wayne Rooneys Pärchenabende

Wayne Rooney (39) und seine Ehefrau Coleen (38) verbringen ihre Date Nights am liebsten im trauten Heim. Das verrät die baldige "I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!"-Kandidatin nun zu Gast beim Podcast "Happy Place". Einmal sollen sie sogar einen Babysitter engagiert und ihren vier Kindern gesagt haben, sie seien über Nacht verreist – nur um sich wenige Meter vom Hauptwohnsitz der Familie ein wenig Zweisamkeit zu ermöglichen. "Wir wollten einfach nur Zeit vor dem Fernseher verbringen", erinnert sich die Frau des Fußballstars. Doch Sohnemann Kai (15) konnte auf seinem Handy den Standort seiner Eltern sehen und stellte fest, dass sie ihr Zuhause nicht verlassen hatten. "Man kann nichts tun, ohne erwischt zu werden", witzelt Coleen.

Gerade bereitet sich die Spielerfrau für ihre Teilnahme am britischen Dschungelcamp vor. Dafür soll die Kolumnistin laut OK! einen rekordverdächtigen Vertrag unterschrieben haben. Stolze 1,8 Millionen Euro kassiert Coleen für ihre Zeit in der australischen Wildnis. Das stattliche Gehalt habe laut einem Insider vor allem einen Grund: "Sie wollten sie schon seit 20 Jahren im Dschungel haben, aber sie war nie wirklich interessiert."

Wayne und Coleen sind schon seit ihrer Jugend ein Liebespaar. Während seiner Karriere hatte der ehemalige Manchester-Profi allerdings immer wieder mit Affären für Negativschlagzeilen gesorgt. Für seine Ehefrau war das jedoch kein Grund, ihre Ehe aufzugeben. "Wir hatten unsere Höhen und Tiefen. […] Es war schwer, das in der Öffentlichkeit durchzustehen, aber es war immer Liebe da", stellte sie im vergangenen Jahr gegenüber Vogue klar.

Instagram / coleen_rooney Wayne und Coleen Rooney mit ihren vier Söhnen

Getty Images Coleen Rooney, britische Moderatorin

