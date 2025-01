Coleen Rooney geht nach UK-Dschungel ins Beauty-Business

Coleen Rooney (38), bekannt aus der letzten Staffel von "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!", hat in ihrer Heimatstadt Liverpool ihre neue Produktlinie vorgestellt: In einem Pop-up-Store präsentierte die Ehefrau des ehemaligen Fußballprofis Wayne Rooney (39) stolz verschiedenste Pülverchen zur oralen Einnahme, die allesamt der Hautalterung entgegenwirken sollen. "Das Kollagen hilft wirklich, feine Linien und Falten zu reduzieren", betonte die Britin und wies darauf hin, dass die richtigen Zutaten bei der Herstellung ihrer Produkte oberste Priorität haben. Der Andrang beim Launch war enorm, wie Mirror berichtete: Fans standen stundenlang Schlange, um ein Foto mit der Unternehmerin und möglicherweise das ein oder andere Beauty-Produkt zu ergattern.

Im britischen Dschungelcamp hatte Coleen mit ihrer sympathischen und bodenständigen Art viele Herzen erobert. Im Finale gewann sie 44,8 Prozent der Zuschauerstimmen, unterlag letztendlich jedoch Danny Jones, dem Frontsänger der britischen Band McFly. Obwohl Coleen jetzt betonte, dass ihre Hauptpriorität im nächsten Jahr auf der Weiterentwicklung ihrer Wohlfühlprodukte liegt, gab sie ihren Fans Grund zur Vorfreude: "Wir hatten Meetings und es laufen Gespräche über verschiedene Dinge", erklärte sie im Interview und ließ durchblicken, dass sie künftig noch öfter im TV zu sehen sein wird.

Seit ihrer Hochzeit mit Wayne im Jahr 2008 hat Coleen immer wieder gezeigt, wie sie mit Authentizität und Durchhaltevermögen in der Lage ist, auch schwierige Zeiten zu meistern. Nach einer Reihe persönlicher Herausforderungen fühlt sie sich nun bereit, andere Frauen zu inspirieren, sich selbst mehr Aufmerksamkeit zu schenken und in ihr Wohlbefinden zu investieren, wie sie im Interview verriet. Ihr Einstieg ins Beauty-Business sei für Coleen daher nicht nur ein beruflicher Schritt, sondern eine echte Herzensangelegenheit.

Getty Images / Christopher Furlong Wayne und Coleen Rooney bei den Aintree Grand National Meetings 2012

Getty Images Coleen Rooney im November 2018

