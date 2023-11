Tragischer Verlust! Coleen Rooney berichtet von Fehlgeburten

Sie berichtet Trauriges! Coleen (37) und Wayne Rooney (38) sind seit 2008 verheiratet. Die Ehe der beiden musste schon einige Skandale überstehen: Von Sauftouren bis hin zu Seitensprüngen des Rekordtorschützen war alles dabei! Doch die Moderatorin verzieh dem Fußballer und damit überstand die Beziehung jeden Sturm. Die beiden sind heute Eltern von vier Söhnen! Nun berichtet Coleen jedoch von einem weiteren herzzerreißenden Kapitel ihrer Ehe!

In ihrer Autobiografie "My Account" erzählt die Liverpoolerin von ihren Fehlgeburten. Sie berichtet, dass sogar ihre erste Schwangerschaft kurz nach der Hochzeit mit einem Abgang endete. Vor allem Wayne habe die erste Fehlgeburt schwer getroffen. Coleen brachte danach aber zwei gesunde Söhne zur Welt. Bevor sie Sohn Nummer drei und vier bekam, erlitt sie jedoch zwei weitere Fehlgeburten. "Seitdem frage ich mich, ob ich nur Jungen bekommen kann, ob ich keine Mädchen austragen kann und ob die beiden, die ich verloren habe, weiblich gewesen sein könnten", verrät die 37-Jährige ihre Gedanken.

Die "Coleen Style Queen"-Autorin musste in ihrer Ehe immer wieder einiges mitmachen: Ihr Ehemann hatte 2010 während ihrer Schwangerschaft einen Dreier mit zwei Prostituierten! In einem Vogue-Interview zog sie ein ehrliches Fazit: "Wir hatten unsere Höhen und Tiefen. […] Es war schwer, das in der Öffentlichkeit durchzustehen. Liebe sei aber immer da gewesen, deswegen habe man immer an der Beziehung arbeiten können.

Coleen und Wayne Rooney

Coleen und Wayne Rooney mit ihren Kindern

Schwangere Coleen Rooney, Autorin

