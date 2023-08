Trotz Fremdgehen: Coleen Rooney hat Wayne immer geliebt!

Coleen Rooney (37) spricht Klartext. Die Moderatorin ist seit 2008 mit ihrem Ehemann Wayne Rooney (37) verheiratet. Doch in den vergangenen Jahren hatte die Beziehung der beiden schon einiges aushalten müssen: 2010 hatte der Fußballer einen Dreier mit zwei Prostituierten – während die Kolumnistin schwanger war. Und das war nicht das einzige Mal, dass der Kicker seine Partnerin betrogen hat. Nun gibt Coleen zu: Sie hat trotzdem nie aufgehört, ihren Wayne zu lieben.

"Wir hatten unsere Höhen und Tiefen. […] Es war schwer, das in der Öffentlichkeit durchzustehen, aber es war immer Liebe da", gibt sie in einem Interview mit Vogue zu. Wenn die Liebe weg sei, sei es sinnlos – aber wenn nicht, habe man etwas, wofür man arbeiten könne. Außerdem erinnert sie sich an ein Gespräch zurück, in dem sie sich mit jemandem über die Untreue ihres Mannes unterhalten und gesagt habe: "Weißt du eigentlich, was deine Frau jeden Tag und jede Nacht treibt? Wenigstens weiß ich, was mein Mann macht."

Im vergangenen Jahr sprach Coleen bereits in der Dokumentation "Rooney" über die Affären ihres Mannes. Damals erzählte sie auch über die Zeit nach Waynes Dreier mit den anderen Frauen. "Ich vergebe ihm, aber es war nicht akzeptabel", gab sie damals zu. Es seien harte Tage, Wochen und Monate gewesen. Doch diese Zeit hatte offenbar auch gute Auswirkungen, wie sie erklärte: "Wir haben schwere Zeiten durchgemacht, aber das macht einen auch stärker."

