So haben Coleen und Wayne Rooney Beziehungskrisen bewältigt

Coleen Rooney (38) ist seit 16 Jahren mit dem ehemaligen Fußballstar Wayne Rooney (39) verheiratet. In ihrer gemeinsamen Zeit sind sie durch zahlreiche Höhen und Tiefen gegangen, wie die Moderatorin nun im Podcast "Happy Place" verrät. So gesteht sie ehrlich, dass es schon mehrfach Momente gegeben habe, in denen sie gedacht habe, sie würden sich trennen. Doch die starke Liebe zwischen ihnen habe das Paar immer wieder zusammengeführt. Auch ihre offene Kommunikation habe sie oft vor dem Liebes-Aus bewahrt. "Legt einfach alles offen auf den Tisch. Es hat keinen Sinn, es für sich zu behalten, denn dann regt man sich nur auf", teilt sie ihren Beziehungstipp.

Neben offener Kommunikation rät Coleen ihren Fans auch, sich Zeit für Zweisamkeit zu nehmen. Die 38-Jährige und Wayne sind stolze Eltern von vier Söhnen: Kai, Klay, Kit und Cass. Im chaotischen Familienalltag sei es nicht immer leicht, die Romantik zu bewahren. Doch das Paar gebe sich große Mühe. "Wir nehmen uns die Zeit, allein zusammen zu sein, wenn Wayne ein paar freie Tage hat", betont die diesjährige "I'm A Celebrity"-Kandidatin.

In dem Podcast spricht Coleen auch offen über die schweren Zeiten ihrer Ehe. Im Jahr 2010 hatte der Fußballer ein Techtelmechtel mit zwei Prostituierten – und zwar während Coleen schwanger war. Weitere Fremdgehskandale folgten 2017 und 2019. Auch im Jahr 2021 sorgte der Rekordtorschütze erneut für Schlagzeilen, nachdem Bilder aufgetaucht waren, die den Star in einem Hotelzimmer beim intimen Feiern mit jungen Frauen zeigen. Coleen entschied sich dennoch jedes Mal dazu, an ihre Liebe zu glauben und an der Beziehung festzuhalten. "Warum sollte man etwas wegwerfen, wenn man daran arbeiten kann?", macht die Buchautorin im Podcast deutlich.

Instagram / coleen_rooney Coleen und Wayne Rooney mit ihren vier Söhnen im Oktober 2024

Getty Images Coleen Rooney, Moderatorin

