Bipolare Störung: Mädchen Amick unterstützt ihren Sohn Sly

Mädchen Amick sprach zum ersten Mal im Jahr 2023 öffentlich über die Bipolar-Diagnose ihres Sohnes Sylvester Alexis. Die Schauspielerin berichtete damals noch, wie schwierig es war, Sly, wie sie ihn nennt, zu unterstützen. Heute bezeichnet sie den Umgang mit der psychischen Erkrankung ihres Sohnes allerdings als eine "kontinuierliche Reise". Gegenüber US Weekly berichtet sie vom aktuellen Stand. "Es läuft großartig", freut sich der Riverdale-Star. Vor drei Monaten soll es aber eine Herausforderung gegeben haben, als eines von Slys Medikamenten gewechselt wurde. "Solche kleinen Momente können für die ganze Familie sehr destabilisierend sein, deshalb müssen alle bereit und aufmerksam sein und wirklich miteinander kommunizieren", erklärt Mädchen.

Die Familie der Gossip Girl-Schauspielerin sei sehr darauf bedacht, dem 32-Jährigen zur Seite zu stehen. Durch das Vertrauen, das Sly seinen Liebsten entgegenbringt, sollen diese ihn immer wieder stärken können. "Er vertraut uns als Familie wirklich", offenbart Mädchen gegenüber dem Magazin. Wenn sie, ihr Mann David oder ihre Tochter Mina Anzeichen sehen, die auf eine schwierige Phase hindeuten könnten, sollen sie Sylvester darauf ansprechen. "Er vertraut uns und hört zu, anstatt sich zu wehren und zu sagen: 'Nein, mir geht's gut', denn niemand will zugeben, dass er krank ist, nicht wahr?", schildert die Gilmore Girls-Darstellerin. Mittlerweile soll Sly in einem Behandlungszentrum in Kalifornien als Peer-Spezialist arbeiten und durch seine eigenen Erfahrungen Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten helfen.

Mädchen wurde 1970 in Sparks, Nevada, geboren und verdankt ihren ungewöhnlichen Namen ihrer deutschstämmigen Mutter Judy. Die 54-Jährige begann ihre Karriere in den späten 1980er-Jahren, als sie erste Rollen in verschiedenen TV-Produktionen übernahm. Ihren Durchbruch erlangte sie durch ihre Rolle als Shelly Johnson in der Mystery-Serie "Twin Peaks". Nach weiteren Auftritten in Film und Fernsehen brachte Mädchen ihr Auftritt in "Riverdale" neue Anerkennung sowie eine junge Generation von Fans. Als Alice Cooper spielte sie eine zentrale Figur in der Netflix-Serie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Mädchen Amick und ihr Sohn Sly, 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Riverdale"-Cast im Jahr 2018

Anzeige Anzeige