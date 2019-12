An diesem Verlust wird die Riverdale-Familie wohl noch etwas länger zu knabbern haben! Der beliebte Darsteller Luke Perry (✝52) starb dieses Jahr überraschend an den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Seitdem drücken andere Serien-Schauspieler immer wieder ihre Trauer in Interviews oder Social-Media-Beiträgen aus. Auch Mädchen Amick ließ es sich nicht nehmen, in einem Gespräch mit einer Zeitschrift von ihrem Lieblingskollegen zu schwärmen.

Zurzeit ziert die "Witches of East End"-Darstellerin das Cover der neuen Ausgabe des Mr. Warburton Magazines. Im zugehörigen Interview erinnerte sie sich an den Beverly Hills, 90210-Star – er sei für Mädchen ein echter Freund gewesen: "Jedes Mal, wenn ich in Vancouver lande, greife ich nach meinem Handy, um zu Abend zu essen. Er war jedes Mal mein erstes Telefongespräch… Luke war eine alte Seele, und er war nicht nur Vater seiner eigenen Kinder, sondern auch Vater unserer Set-Kinder." Laut Mädchen werde er an den Drehorten der Netflix-Serie immer noch schmerzlich vermisst.

Neben "Riverdale" ist Luke vor allem für seine Kult-Rolle in "Beverly Hills, 90210" bekannt. Die Fans sind vor Kurzem mit einer großartigen Nachricht beglückt worden – RTL nimmt die 90er-Jahre-Serie im Januar ins Online-Programm auf.

Getty Images Der Cast von "Riverdale" bei einer Pressekonferenz

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Mädchen Amick

Anzeige

Getty Images Mädchen Amick bei der Golden Globe Awards Post-Party 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de