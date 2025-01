James Middleton teilt seltenes Familienfoto mit Sohn Inigo

James Middleton (37) und seine Frau Alizée haben das neue Jahr mit einem winterlichen Familienabenteuer begonnen. Gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Inigo und den Familienhunden reiste die junge Familie in die Berge, um eine Ski-Auszeit zu genießen. James teilte einige private Einblicke auf Instagram, darunter ein Bild, auf dem der kleine Junge in einem blauen Skianzug und dazu passender Sonnenbrille zu sehen ist – sein Gesicht wurde jedoch mit einem blauen Herz-Emoji bedeckt. "Ich kann nicht glauben, wie schnell Inigo erwachsen wird – das macht mir eigentlich am meisten Angst. Ich habe das Gefühl, wenn ich blinzle, verpasse ich etwas", schrieb James unter anderem zu seinem Post.

In einer weiteren Aufnahme posierte der kleine Abenteurer auf Miniskiern neben den beiden Hunden der Familie. Besonders niedlich ist wohl auch ein Foto, auf dem Alizée ihrem Sohn Babybrei gibt, während er in einem warmen Buggy sitzt und die Hunde auf die kleine Familie Acht geben. Die Fans des Familienvaters sind hellauf begeistert von den Urlaubsfotos. "Wunderschöne Bilder. Inigo sieht so süß aus", freute sich beispielsweise ein Fan unter der Bilderstrecke.

James und Alizée, die seit 2021 verheiratet sind, wurden im Herbst 2023 Eltern ihres Sohnes Inigo. In seinem Buch "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life" verriet der 37-Jährige ein paar niedliche Details über den Namen seines Nachwuchses: "Inigo Gabriel Middleton. Inigo bedeutet feurig, glühend, obwohl er jetzt friedlich ist. Gabriel ist ein Andenken an seinen Großvater, den Papa von Alizée. Es ist eine kleine Hommage, und wir freuen uns darauf, auch viele Geschichten über seinen französischen Opa zu erzählen."

Instagram / jmidy James Middletons Frau Alizée, der gemeinsame Sohn und die Hunde im Januar 2025

Instagram / jmidy James Middleton und sein Sohn Inigo im April 2024

