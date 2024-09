James Middletons Sohn hat herzerwärmende Namensbedeutung

Im Oktober 2023 wurden James Middleton (37) und seine Partnerin Alizée Thevenet zum ersten Mal Eltern. Der kleine Junge hört auf den besonderen Namen Inigo Gabriel. In seinem neuen Buch "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life" plaudert der Bruder von Prinzessin Kate (42) ein paar Details über seinen Spross aus – darunter auch die Bedeutung der beiden Vornamen. "Inigo Gabriel Middleton. Inigo bedeutet feurig, glühend, obwohl er jetzt friedlich ist", erzählt der Brite. Einen persönlicheren Hintergrund hat aber der zweite Vorname des Kleinen: "Gabriel ist ein Andenken an seinen Großvater, den Papa von Alizée. Es ist eine kleine Hommage, und wir freuen uns darauf, auch viele Geschichten über seinen französischen Opa zu erzählen."

Auch wenn James nur der angeheiratete Teil der Königsfamilie ist und das vielleicht gar nicht beabsichtigt war, so kommt es doch einer royalen Tradition gleich, die Kinder nach Familienmitgliedern zu benennen. Nicht ganz so traditionell war jedoch der Ort, an dem der Zwerg zur Welt kam. Während James' Schwestern Kate und Pippa nach Familientradition im St. Mary's Hospital in London entbanden, entschieden sich der 37-Jährige und seine Liebste für eine andere Klinik. Alizée brachte ihren Sohn im Basingstoke and North Hampshire Hospital zur Welt, rund anderthalb Stunden außerhalb der britischen Hauptstadt. Die Betreuung war aber offenbar tadellos. Bei Instagram bedankte James sich nach der Geburt von Herzen: "Wir hätten uns nicht besser unterstützt und betreut fühlen können."

Mit seiner Alizée ist James seit September 2021 verheiratet. Das Jawort gaben sich die beiden ganz romantisch im Kreise ihrer Liebsten in Südfrankreich. Mit dabei waren auch Schwester Kate und ihr Gatte Prinz William (42), der zukünftige König Großbritanniens. Schon kurz nach der Hochzeit war Nachwuchs ein großes Thema bei James und Alizée. Gegenüber der Daily Mail betonte der Unternehmer: "Ich denke, Kinder werden unweigerlich unser nächster Schritt sein, und wir sind beide sehr daran interessiert und glücklich, der Natur ihren Lauf zu lassen." Der Wunsch wurde im vergangenen Jahr mit der Geburt von Inigo Realität.

Instagram / jmidy James Middleton und Alizée Thevenet, August 2021

Instagram / jmidy James Middleton und seine Frau Alizée Thevenet

