Sieben Jahre single: John Friedmann sucht "Frau fürs Leben"

Schluss mit der "Abenteuerphase": John Friedmann (53), bekannt als Teil des Comedyduos "Erkan und Stefan", hat nun in einem Interview mit Bunte offenbart, dass er nach sieben Jahren als Single aktiv nach der "Frau fürs Leben" sucht. Auf der spanischen Ferieninsel Mallorca, wo er lebt, fühle sich der Schauspieler oft einsam, vor allem in Momenten wie der Weihnachtszeit oder an ruhigen Sonntagen. Er sei lange gerne Single gewesen, "lieber als in einer Zwangssituation", aber er wolle nicht länger "allein reisen, essen, am Strand liegen". Beim Thema Online-Dating sträubt er sich allerdings: "Ich bin über 50. Und wenn man mich persönlich kennenlernt, sagt man, das kann man digital nicht transportieren."

Ein wichtiges Kriterium für ihn sei, dass seine Partnerin ein "warmes Herz und Schalk im Nacken" habe. Doch weder Kinder noch eine Hochzeit stehen zwingend auf seinem Plan. "Ich habe nie einen großen Kinderwunsch verspürt", räumte er ein, schließe diese Möglichkeit aber nicht vollends aus. Mit Blick auf seine Vergangenheit sprach John auch über die Beziehung zu seiner Ex-Partnerin Bettina Zimmermann (49). "Es fehlten vielleicht die letzten fünf Prozent", erklärte der Comedian und ergänzte, dass sie "eine tolle Frau" sei, sich ihre Wege jedoch damals einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelten. "Ich bin dankbar, dass ich jemanden so lieben konnte und so geliebt wurde. Es war eine schöne Zeit, aber dann eben vorbei."

John, der bei Forsthaus Rampensau sogar schon Reality-TV-Luft schnupperte, lebt inzwischen seit rund einem Jahr auf Mallorca, wo er sich ein neues Leben aufbauen möchte. Seine kreative Phase und der Wunsch nach einer tiefen Verbindung stehen für ihn jetzt im Vordergrund. Mit "Erkan und Stefan" wurde er bereits in den frühen 2000ern bekannt, doch John scheut sich nicht davor, neue Seiten an sich zu entdecken. "Man denkt immer, ich bin ein Casanova. Aber das stimmt gar nicht. Wenn ich verliebt bin, bin ich treu", verriet er im Interview. Trotz seiner früheren Rolle als lustiger Draufgänger strebe er heute nach mehr Ruhe und Beständigkeit – und hoffe, jemanden zu finden, mit dem er diese neue Lebensphase teilen kann. Ein "Soulmate" eben.

Getty Images John Friedmann vom Comedy-Duo Erkan und Stefan

Getty Images Erkan und Stefan

