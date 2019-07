Sie haben es immer noch drauf! John Friedmann (47) und Florian Simbeck (48) alias Erkan und Stefan starteten ihr Comedy-Programm 1994 bei Radio Energy München. Wenige Jahre später hatten die beiden Jogginganzug-Träger mit ihrem eigensinnigen Humor und der Mischung aus Kanak Sprak, Bayrisch und US-amerikanischem Slang die großen deutschen Bühnen erobert. Umso größer war die Enttäuschung, als sie 2007 bekannt gaben, dass sie sich von eben diesen zurückziehen wollten. Noch in diesem Jahr gehen Erkan und Stefan aber wieder zusammen auf Tour!

Anfang Juli waren die beiden Witzbolde in der NDR Talk Show zu Gast. Wie immer mit Trainingsanzügen, Goldketten und Handtüchern ausgestattet, bespaßte das Duo Studio-Gäste und TV-Zuschauer gleichermaßen. Moderatorin Barbara Schöneberger (45) sprach mit den beiden aber nicht nur über die für Herbst geplante Live-Tournee. Die Frage, was sie in den vergangenen Jahren so getrieben hätten, beantwortete Erkan mit Sex, Bunnys und Playstation. Stefan wiederum berichtete: "Ich habe ein asoziales Jahr eingelegt", und fügte hinzu, dass dies jeder Bürger einmal gemacht haben sollte.

Bereits im Oktober 2018 feierten Erkan und Stefan ein Mini-Comeback – jetzt ist das Kult-Duo der 90er-Jahre endlich wieder offiziell vereint. Dabei hatte es nicht immer danach ausgesehen, dass die beiden wieder zueinander finden würden. Im Sommer 2011 gestand John nämlich in einem Interview: "Es gibt keine Beziehungen mehr – weder geschäftlich, noch privat!"

Getty Images Comedian Florian Simbeck

Getty Images John Friedmann vom Comedy-Duo Erkan und Stefan

Getty Images Kult-Duo Erkan und Stefan bei einer Filmpremiere

