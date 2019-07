"Erkan und Stefan" sind zurück! Das Komikerduo besteht aus den deutschen Comedydarstellern John Friedmann (47) aus München und Florian Simbeck (48) aus Ingolstadt. Von 1994 bis 2007 erfreuten die beiden Künstler das deutsche Publikum mit ihrem Markenzeichen – einer Mischung aus einem gefakten türkischen Akzent, bayrischen Dialekt und englischer Slangsprache! Jetzt nennen John und Florian die Gründe für ihr Comeback im Jahr 2019!

Bild berichtet, dass die beiden ab September wieder auf Tour gehen können – weil Florians Insolvenz dann durch ist und er nicht mehr an die Gläubiger zahlen muss. Was war passiert? Der Comedian hatte sein eigenes Geld in den dritten „Erkan und Stefan“-Film (2005) gepumpt, der sich in den Kinos als Flop entpuppte.

2018 streiften sich die beiden Witzbolde erstmals wieder ihre Kostüme über – zum deutschen Comedy Preis. "Dann kamen die ersten und haben gesagt, macht das doch alles mal wieder. Und wir so: 'Ja, warum eigentlich nicht?' Die Klamotten passen noch", erläutert John im Gespräch mit der Zeitung. Er habe nur noch die alte Goldkette rausholen müssen und Stefan habe sich ein frisches Handtuch geholt.

Action Press / Public Address John Friedmann und Florian Simbeck im Juni 2019 in Mainz

Getty Images Florian Simbeck und John Friedmann im Januar 2009 in München

