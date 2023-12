Abgesägt: Dieses "Forsthaus Rampensau"-Duo muss jetzt gehen

Show-Aus für ein Paar! In der neuen Reality-Sendung Forsthaus Rampensau zieht es 18 Prominente in eine einsame Berghütte. Im Selbstversorger-Forsthaus auf 1.300 Metern Höhe treten sie in Duos gegeneinander an und kämpfen um 25.000 Euro. Das Erfolgsformat aus Österreich startete in Deutschland direkt als Quotenhit durch. Doch einigen Kandidaten geht es so langsam an den Kragen – was passiert beim großen Absägen?

John Friedmann (52) und Florian Simbeck (52) alias Erkan und Stefan, haben von ihren Mitbewohnern drei Stimmen erhalten. Ex-Big Brother-Kandidatin Nadine Miree, auch genannt Nana, und Reality-Sternchen Sam Dylan (32) haben insgesamt in den Spielen am schlechtesten abgeschnitten. Nun müssen die beiden Teams gegeneinander antreten – der Verlierer muss das Forsthaus verlassen. Entscheiden soll nun ein Würfelspiel. Am Ende setzen sich Sam und Nana durch und dürfen vorerst bleiben, John und Florian müssen die Koffer packen.

Es ist Zeit, Abschied zu nehmen für die Reality-TV-Neulinge – besonders traurig wirken die beiden jedoch nicht. "Das haben wir uns selbst eingebrockt", gesteht John. Bereits bei der letzten Entscheidung mussten sie sich im Exit-Spiel beweisen. Über die Teilnahme resümiert John humorvoll: "Klar sind wir Rampensäue, aber es kommt halt auf die Rampe an."

Anzeige

Joyn / Nadine Rupp Sam Dylan und Nadine "Nana" Miree

Anzeige

ActionPress John Friedmann und Florian Simbeck

Anzeige

Getty Images Erkan und Stefan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de