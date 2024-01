Die "Forsthaus Rampensau"-Fans lieben Erkan und Stefan!

Die Fans stehen hinter ihnen! Das beliebte TV-Format Forsthaus Rampensau ist seit kurzem auch im Free-TV zu sehen. Neun prominente Duos stellen sich den nervenaufreibenden Herausforderungen im österreichischen Lavanttal und ziehen in eine einsame Berghütte. Heute Abend flimmert die zweite Folge der Sendung über die Bildschirme – und vor allem ein Duo kann die Herzen der Fans für sich erobern!

"Ich finde, dass dies ein neues Feature für Trash-TV sein könnte: Intelligente Comedians einschleusen", zeigt sich ein Fan begeistert auf X von John Friedmann (52) und Florian Simbeck (52) alias Erkan und Stefan. "Für mich eine absolute Bereicherung", feiert ein anderer User ebenfalls die beiden Komiker. Für einen weiteren Fan scheint die Show ohne das Duo nicht vorstellbar zu sein: "Ohne John und Florian wäre "Forsthaus Rampensau" eine Katastrophe."

Die Promiflash-Leser scheinen das ähnlich zu sehen: Laut einer früheren Umfrage sind John und Florian neben Kevin Platzer aka Flocke und Diogo Sangre (29) am beliebtesten! Von insgesamt 1.229 Teilnehmern mochten 210 Leser (17,1 Prozent) die zwei Bayern am liebsten. Die gleiche Anzahl an Stimmen erhielten auch die beiden ehemaligen Temptation Island-Verführer.

Anzeige

ActionPress John Friedmann und Florian Simbeck

Anzeige

Getty Images Erkan und Stefan

Anzeige

Joyn / Nadine Rupp Kevin Platzer und Diogo Sangre

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de