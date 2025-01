Tom Holland kaufte gemeinsamen Hund ohne Zendayas Wissen

Tom Holland (28) hat in einem Interview mit LADbible kürzlich ein kleines Geheimnis ausgeplaudert: Der Schauspieler erklärte, dass er sich spontan dazu entschlossen habe, einen Hund zu kaufen, ohne dies vorher mit seiner Langzeitfreundin Zendaya Coleman (28) abzusprechen. Er erklärte: "Wie nennt man das, wenn man etwas macht, ohne vorher nachzudenken? Spontan, ja." Zwar habe er das Gefühl gehabt, den Kauf vorher mit Zendaya besprochen zu haben, tatsächlich sei das aber nicht der Fall gewesen.

Tom sprach im Interview über seine Eigenheiten und beschrieb sich selbst mit drei Worten: selbstbewusst, aufgeregt und spontan. Seine Spontaneität illustrierte er humorvoll anhand der überraschenden Hundeadoption, die ihn selbst offenbar genauso überrascht hat wie seine Freundin. Details über den neuen Vierbeiner des Paares oder die Reaktion von Zendaya verriet Tom allerdings nicht. Zendaya selbst hat sich bisher nicht zu der unerwarteten Anschaffung geäußert.

Die Beziehung von Tom und Zendaya begann am Set der Spider-Man-Filme, in denen sie gemeinsam vor der Kamera standen. Seitdem gelten die beiden als eines der Traumpaare in Hollywood. Trotz ihrer hohen Bekanntheit legen sie großen Wert auf Privatheit und gemeinsame, ruhige Momente abseits des Rampenlichts. Erst kürzlich verriet Tom in einem Interview, dass er die gemeinsamen Auftritte auf dem roten Teppich bewusst reduziert, um ihr Privatleben mehr zu schützen.

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

Getty Images Zendaya und Tom Holland, Schauspieler

