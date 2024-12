Kinostart von "Spider-Man 4" wird auf Ende 2026 verschoben

Tom Holland (28) wird erneut als Peter Parker auf die Kinoleinwand zurückkehren, allerdings dauert es noch eine ganze Weile, bis Fans ihn in "Spider-Man 4" sehen können. Laut filmstarts.de sollen die Dreharbeiten zum neuen Abenteuer des Spinnenmannes erst im August 2025 beginnen, wodurch der zunächst geplante Kinostart im Juli 2026 nicht mehr zu halten ist. Hauptgrund, weshalb nun Weihnachten 2026 als neues Veröffentlichungsdatum gehandelt wird, sei Toms voller Terminkalender. Doch was für ein Abenteuer erwartet die Fans im vierten Teil? Eine Kombination aus alten und neuen Gesichtern könnte Peter Parkers Welt ordentlich aufmischen.

Unter der Regie von Destin Daniel Cretton, bekannt für das Marvel-Fantasyabenteuer "Shang-Chi", wird der Hauptcharakter im neuen Streifen wieder vor einige Herausforderungen gestellt. Wie bereits spekuliert wurde, soll er auf den blinden Anwalt und Superhelden Daredevil treffen, der von Charlie Cox (42) gespielt wird. Als weiteres mögliches Highlight des vierten Teils werden die aus den "Venom"-Filmen bekannten Symbionten gehandelt. Diese außerirdischen Wesen sind in der Lage, sich mit unterschiedlichen Wirten zu verbinden und könnten so den Grundstein für eine Konfrontation mit Erzfeind Venom legen. Obwohl Tom Hardy (47) Gerüchten zufolge in seiner Rolle als Venom-Symbiont diesmal nicht auftauchen werde, könnte der Bösewicht einen neuen Wirt finden. Diese Entwicklung wurde bereits am Ende von "Spider-Man: No Way Home" angedeutet.

Weniger erfreulich für viele Fans ist die Nachricht, dass Zendaya Coleman (28), die zuletzt Peter Parkers Herzensdame spielte, in "Spider-Man 4" nur eine kleine Rolle haben soll. Grund dafür seien laut filmstarts.de Terminkonflikte der Schauspielerin. Inhaltlich ließe sich ihr reduzierter Auftritt jedoch erklären: Der neue Film soll an das dramatische Ende von "Spider-Man: No Way Home" anknüpfen, als Peter Parker aus dem Gedächtnis aller Menschen gelöscht wurde, um das Chaos im Multiversum rückgängig zu machen. Produzentin Amy Pascal verriet: "Wir müssen uns damit abfinden, dass er beschlossen hat, Peter Parker aufzugeben." Im Fokus stehe also Peters Entscheidung, sich allein auf seine Rolle als Spider-Man zu konzentrieren, da das Leben als die Privatperson Peter Parker zu schwer geworden sei. Diese spannende Wendung könnte Fans einen neuen Blickwinkel auf den beliebten Charakter bieten.

Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Tom Holland und Zendaya, 2021

