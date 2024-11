Vanessa Hudgens teilt seltenes Pärchenfoto mit Ehemann Cole

Im Dezember des vergangenen Jahres traten Vanessa Hudgens und Cole Tucker vor den Traualtar. Ihre Hochzeit hielten sie geheim – erst Tage später erfuhr die Öffentlichkeit durch Bilder von der Traumfeier in Mexiko. Mit ihrer Liebe halten sie es ähnlich: Nur sehr selten teilen die Schauspielerin und der Baseballspieler Einblicke in ihr Familienleben. Auch Pärchenfotos sind eine Seltenheit, nun macht der "High School Musical"-Star aber mal wieder eine Ausnahme: Vanessa teilt ein Foto, auf dem Cole auf einer Mauer sitzend eine alberne Pose macht und grinst. Seine Ehefrau steht währenddessen in einem roten Kleid im Vordergrund, lacht breit und streckt frech ihre Zunge in die Kamera. "Ruf an, wenn du eine gute Zeit haben willst", kommentiert Vanessa den Instagram-Beitrag.

Wo auch immer diese Aufnahme entstanden ist – die Outfits der beiden lassen auf ein schickes Event schließen – sie haben definitiv eine Menge Spaß miteinander. Die Fans der 35-Jährigen sind begeistert von dem seltenen Pärchenfoto. Nicht nur eine Menge Herz-Emojis, sondern auch Komplimente wie "So heiße Eltern", "Ihr seht fantastisch aus" und "Schönes Paar" fluten die Kommentarspalte. Ein Freund des Paares fügt wissend hinzu: "Ich kann bestätigen, dass man mit den beiden die beste Zeit hat."

Eine weitere Tatsache macht diese Aufnahme so besonders: Es ist das erste Bild des Ehepaares seit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Das genaue Geburtsdatum ihres Babys ist nicht bekannt. Anfang Juli wurden Cole und die 35-Jährige aber fotografiert, wie sie mit ihrem Neugeborenen ein Krankenhaus in Santa Monica verließen. Das Geschlecht und den Namen ihres kleinen Glücks verrieten die "Spring Breakers"-Darstellerin und der Profisportler bis jetzt noch nicht.

Instagram / cotuck Vanessa Hudgens und Cole Tucker, Ehepaar

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

