So sexy posiert Neu-Mama Vanessa Hudgens bei Halloween-Date

Am Mittwoch läutete Vanessa Hudgens (35) die Spooky Season ein und ließ ihre Fans auf Instagram an ihrem schaurig-schönen Abend teilhaben. Die Schauspielerin begeisterte dabei in einem tief ausgeschnittenen Body, der ihre Kurven perfekt zur Geltung brachte. Ihr Haar trug sie leicht gewellt. "Kleine gruselige Date-Night", schrieb Vanessa zu einem Schnappschuss, der sie mit einem breiten Lächeln und einem Halloween-Cocktail in der Hand zeigt.

Bereits im Juli hatten die 35-Jährige und ihr Ehemann Cole Tucker (28) die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes bekannt gegeben. Im Netz ließ die frischgebackene Mutter ihre Fans wissen: "Mama, Papa und Baby sind glücklich und wohlauf!" Nur zwei Tage zuvor war sie in Santa Monica gesehen worden, als sie das Krankenhaus mit ihrem Neugeborenen im Arm verließ. Im März hatte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft erstmals öffentlich gemacht, als sie bei der 96. Oscar-Verleihung stolz ihren Babybauch präsentierte.

Vanessa und Cole lernten sich 2021 während einer gemeinsamen Zoom-Meditation kennen und wurden schnell ein Paar. Nach zwei Jahren Beziehung gaben sie im Februar 2023 ihre Verlobung bekannt. Im Dezember desselben Jahres folgte die romantische Hochzeit in Tulum, Mexiko. "Als ich Cole am Altar sah, war das der emotionalste Moment meines Lebens", erzählte die Schauspielerin in einem Vogue-Interview begeistert.

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2024

Getty Images Vanessa Hudgens mit Cole Tucker im Jahr 2022

