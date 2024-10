Neues Foto: Vanessa Hudgens läutet die Halloween-Saison ein

Bei vielen ist die Trauer über das Ende des Sommers groß – jedoch nicht bei Vanessa Hudgens (35)! Für die High School Musical-Bekanntheit scheint der Herbst gar nicht früh genug kommen zu können, denn Jahr für Jahr zelebriert sie die düstere Jahreszeit mit thematisch passenden Beiträgen auf ihrem Instagram-Kanal. Mit mehreren Schwarz-Weiß-Aufnahmen, auf denen Vanessa in einem schwarzen Outfit neben einem großen Kürbis posiert, läutet die Schauspielerin nun offiziell die Halloween-Saison ein "Alles Gute zum 1. Oktober von mir und meinem Riesenkürbis", schreibt sie in die Bildunterschrift und fügt ein Kürbis-Emoji hinzu.

Seit der Geburt ihres ersten Babys sind persönliche Beiträge auf Vanessas Social-Media-Profil eine Seltenheit geworden. Umso mehr scheinen sich die Fans der "Spring Breakers"-Darstellerin über die neue Bilderreihe zu freuen. "Sie ist wieder da! Ich hoffe, dir und dem Baby geht es gut" und "Natürlich ist die Geisterkönigin pünktlich zur Gruselsaison zurück!" sind nur zwei der zahlreichen Kommentare unter Vanessas Beitrag.

Anfang Juli durften Vanessa und ihr Ehemann Cole Tucker (28) ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Einige Paparazzibilder von Page Six zeigten das Paar gemeinsam mit ihrem Neugeborenen beim Verlassen des Krankenhauses in Santa Monica. Daraufhin meldete sich die "Beastly"-Darstellerin mit folgenden Worten in ihrer Instagram-Story: "Wir sind enttäuscht, dass die Privatsphäre unserer Familie in dieser ganz besonderen Zeit missachtet wurde." Dennoch gab sie ihren Fans ein kleines Update zu ihrer neuen Situation als frisch gebackene Mama. "Trotz alledem sind Mama, Papa und das Baby glücklich und wohlauf", betonte Vanessa. Weitere Details, wie das Geburtsdatum, den Namen oder das Geschlecht ihres Kindes behielt die 35-Jährige für sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Baseballspieler Cole Tucker und Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige Anzeige