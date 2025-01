Fans sauer: JoJo Siwa packt für Evakuierung ihre Kostüme ein

Die Brände in verschiedenen Gebieten von Los Angeles breiten sich immer stärker aus. Mehr und mehr Personen müssen evakuiert werden. Auch JoJo Siwa (21) bereitet sich darauf vor. Die Sängerin wurde von ihrer neuen Freundin Kath Ebbs beim Packen für ihre Evakuierung gefilmt. Die Musikerin packte ihre mit Glitzer verzierten Bühnenoutfits ins Auto. Diese Entscheidung begründete die Musikerin so: "Das ist mein Boomerang-Kostüm. Das ist mein ganzes Leben." Für die Wahl der für sie lebenswichtigen Gegenstände erntete die "Guilty Pleasure"-Interpretin heftige Kritik von ihren Followern.

"Was ist mit all den Menschen, die ihr Zuhause, ihre Familie, ihre Haustiere und ihr Hab und Gut verlieren? Was ist mit der Tierwelt? Warum postet man sowas?", ärgerte sich eine Person in der Kommentarspalte von Daily Mail. "Sie ist uns egal. Wir sorgen uns um die Menschen, die kein Geld haben, um ihr Leben nach den Bränden wieder aufzubauen", schimpfte ein weiterer Social-Media-User über die "Dance Moms"-Bekanntheit.

Das Video ist mittlerweile von Kaths Social-Media-Profil gelöscht worden. Der Popstar lernte die australische Künstlerin in Sydney kennen, als er im Dezember für die TikTok Awards 2024 nach Australien gereist ist. Dort wurden die Tänzerin und die Podcasterin beim Turteln und Knutschen gesichtet. Die Aktivistin kam erst vor wenigen Wochen nach Los Angeles, um Zeit mit der 21-Jährigen zu verbringen. JoJo verkündete zuvor im November die Trennung von ihrer Ex-Freundin Dakayla Wilson.

Getty Images JoJo Siwa im April 2024

https://www.instagram.com/p/C_hW5ewyLpS/?hl=de&img_index=1 Australierin Kath Ebbs im September 2024

