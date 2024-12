Kurz nach Trennung: JoJo Siwa turtelt mit einer Australierin

US-Popstar JoJo Siwa (21) reist durch Australien und sorgt für Schlagzeilen: Sie wurde in Bondi, einem beliebten Stadtteil von Sydney, turtelnd mit der australischen Künstlerin Kath Ebbs gesichtet. Wie auf Bildern zu sehen ist, die der Daily Mail vorliegen, hatten die beiden einen innigen Moment in einem Café. Später wurden sie erneut bei einem Kuss beobachtet. JoJo, die eigentlich für die TikTok Awards 2024 nach Down Under gereist war, zeigte sich auch ihren australischen Fans gegenüber nahbar, posierte für Fotos und gab sich im Gespräch gut gelaunt.

Die Reise führte das Duo nicht nur durch Sydney, sondern auch an die Gold Coast in Queensland. Dort hielt Kath in humorvollen Instagram-Storys fest, wie JoJo die Eigenheiten des australischen Alltags entdeckte: etwa beim ungewohnten Tanken ohne die in den USA übliche Vorauszahlung. Der Aufenthalt in Australien scheint für die US-Amerikanerin ein erfrischender Neustart zu sein – vor allem nach der kürzlichen Trennung von Dakayla Wilson, die sie erst vor drei Monaten öffentlich gemacht hatte. "Wir sind getrennte Wege gegangen, aber sie ist ein großartiges Mädchen", erklärte JoJo gegenüber People.

In Australien ist Kath als Podcasterin, Künstlerin und Aktivistin bekannt. Während sie in Sydney den Laden "The Smoothie Bowl Shack" betreibt, führt sie außerdem den Podcast "Conversations with Kath". Ursprünglich wurde Kath durch ihre Aktivitäten in den sozialen Medien bekannt, wo sie als Influencerin begann. Seither hat sie bereits mit einigen renommierten Marken zusammengearbeitet und war im vergangenen Jahr unter anderem Teil der Nike-Kampagne zur Fußballweltmeisterschaft. Im Jahr 2022 setzte sie ein besonderes Zeichen für Vielfalt, als sie in der beliebten Serie "Neighbours" die erste nicht binäre Figur spielte​.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa (r.) und ihre Partnerin Dakayla Wilson im September 2024

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C_hW5ewyLpS/?hl=de&img_index=1 Australierin Kath Ebbs im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige