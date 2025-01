Feuer in L.A. bedroht die Millionenvillen der Kardashians

Der Brand in Südkalifornien frisst sich immer weiter die Küste entlang. Aktuell nähern sich die Flammen Medienberichten zufolge dem Malibu-Canyon-Gebiet. In der Gegend um Los Angeles und die Kleinstadt Hidden Hills leben fast alle Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans. Fast in der gleichen Nachbarschaft wohnen Kim (44), Khloé (40) und Mama Kris Jenner (69). Etwas weiter entfernt steht das Haus der jüngsten Schwester Kylie Jenner (27). Schwester Kourtney (45) wohnt mit ihrer Familie etwas weiter entfernt. Und für die berühmte Reality-Familie wird es jetzt brenzlig. Wie Bild berichtet, gab der Senator des Bundesstaates eine eindeutige Warnung heraus: "Wenn Sie bleiben, werden Sie sterben." Die Kardashians nahmen das offenbar ernst und verließen ihre Villen bei Nacht und Nebel, als die Anwohner aufgefordert wurden, sich sofort zu evakuieren.

Die Brandkatastrophe an der Westküste der USA hält aktuell die ganze Welt in Atem. Zahlreiche Prominente mussten fliehen und beteiligen sich an den Hilfsangeboten. Doch das Feuer in der Gegend der Kardashians hat noch einen bitteren Beigeschmack, denn wie sich herausstellte, steckte ein Brandstifter dahinter. Khloé wandte sich bei Instagram mit Fassungslosigkeit an ihre Fans: "Was zum Teufel ist los mit den Leuten? Brandstiftung! Möget ihr alle belangt werden! Was für ein Abschaum!" Auch die fünfte Kardashian-Schwester Kendall (29) hinterließ ihren Fans eine Botschaft: "Kann nicht genug Dankbarkeit für unsere hart arbeitenden Feuerwehrleute ausdrücken. Danke für das, was ihr tut, unsere Helden. Ich bete für die Familien, die ihre Häuser verloren haben." Der TV-Clan spendete bereits Lebensmittel an die Ersthelfer.

Die Kardashian-Jenners sind nicht die ersten, die vor dem Feuer fliehen mussten. Genau wie bei vielen anderen Bewohnern ist von einigen Häusern der Stars nicht mehr viel übrig. Beispielsweise flohen auch This Is Us-Star Milo Ventimiglia (47) und seine Frau Jarah Mariano vor den Flammen. Über die Aufnahmen ihrer Sicherheitskamera mussten sie mit ansehen, wie ihr Heim niederbrannte. Eine ähnliche Erfahrung machte auch Paris Hilton (43). Bei Instagram erzählte das It-Girl, dass sie ihr Haus in den Nachrichten brennen sah: "Mit meiner Familie zusammenzusitzen, die Nachrichten zu sehen und live im Fernsehen mitzuerleben, wie unser Haus in Malibu bis auf die Grundmauern niederbrennt, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte."

