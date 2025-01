Milo Ventimiglia und schwangere Jarah verlieren ihr Haus

Milo Ventimiglia (47), bekannt aus This Is Us, hat einen schweren Verlust zu verkraften: Das Zuhause seiner Familie fiel den verheerenden Bränden in Malibu zum Opfer. Der Schauspieler und seine schwangere Frau Jarah Mariano mussten ihr Haus am Dienstag angesichts der drohenden Gefahr durch die Brände in Pacific Palisades verlassen. Über Sicherheitskameras hätten sie mit ansehen müssen, wie die Flammen das Anwesen zerstörten. Zwar konnten sie in der Eile einige Habseligkeiten retten, doch wichtige Gegenstände wie die Wiege aus dem Babyzimmer blieben zurück. "Man denkt an all die Erinnerungen in den verschiedenen Ecken des Hauses, und dann sieht man die Häuser der Nachbarn – das bricht einem das Herz", erzählte Milo gegenüber CBS News.

Ironischerweise erinnert Milos reales Erlebnis an seine Rolle als Jack Pearson in "This Is Us": In der Serie stirbt Jack an einer Rauchvergiftung, nachdem sein Haus niederbrennt. "Es entgeht mir nicht, dass das Leben die Kunst imitiert", reflektierte Milo über die Parallelen. Im Jahr 2018 sprach er in einem Interview mit Entertainment Weekly über die Dreharbeiten zu der emotionalen Szene: "Die Crew, die für die Effekte verantwortlich war, war so gewissenhaft. Aber wenn du vor einer zwei Meter hohen Flammenwand stehst, ist es schwer, nicht überwältigt zu sein von der rohen, brutalen Angst, die das mit sich bringt", erinnerte er sich.

Die Brände in Kalifornien haben bereits Tausende zur Flucht gezwungen und Verwüstungen in Regionen wie den Hollywood Hills, Malibu und Pacific Palisades hinterlassen. Zu den prominenten Unterstützern der Hilfsmaßnahmen gehört Jamie Lee Curtis (66). Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher Guest (76) kündigte sie an, umgerechnet 930.000 Euro aus ihrer Familienstiftung zu spenden. Auf Social Media erklärte Jamie, dass die Mittel speziell den Betroffenen in ihrer Heimat zugutekommen sollen. In einem emotionalen Auftritt bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" vor wenigen Tagen teilte sie mit, ihr eigenes Zuhause sei bisher verschont geblieben – doch viele ihrer Freunde hätten ihre Häuser im Feuer verloren.

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Die Familie Pearson in "This Is Us"

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Guest und Jamie Lee Curtis