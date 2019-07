Der Pokal bleibt in den USA! Am gestrigen Sonntag ging die Fußball-WM der Frauen in Frankreich zu Ende. Die Partie USA gegen die Niederlande endete 2:0 – und die US-Fußball-Girls konnten damit den WM-Titel von 2015 verteidigen. Diesen Erfolg und die insgesamt vierte Weltmeisterschaft musste die Truppe um Star-Stürmerin Alex Morgan (30) natürlich ausgiebig feiern. Schon auf dem Rasen konnten die Fans ein wildes Spektakel miterleben – doch auch in der Kabine ging die Mega-Party weiter!

Sechs Tore erzielte Amerikas Nummer 13 während des Turniers – diese Tore und der Titel waren für die Fußballerin Anlass für eine heiße Tanzeinlage in der Mannschaftskabine. In der Instagram-Story von Teamkollegin Ashlyn Harris können die Follower die Kickerin dabei beobachten, wie sie mit dem Po vor der Kamera kreist. Und auch die restlichen US-Spielerinnen sind mit Champagner und Dancemoves in bester Feierlaune. Keeperin Ashlyn hält stolz den goldenen Pokal vor die Linse. Das außergewöhnlichste Accessoire ist dabei allerdings nicht der Siegerpreis, sondern die Skibrille, die sie auf dem Kopf trägt.

Während die Kickerinnen des US-Teams mit den Brillen offenbar ihre Augen vor dem euphorischen Champagner-Regen zu schützen versuchten, gab es bei den holländischen Gegnerinnen lange Gesichter. Die Niederlage der eigenen Mannschaft bereitete auch den royalen Gästen König Willem-Alexander (52) und seinen Töchtern wenig Grund zur Freude.

Getty Images Alex Morgan beim WM-Finale gegen die Niederlande

Getty Images Die US-Frauen beim Torjubel im WM-Finale

ActionPress/VI-Images/Gerrit van Keulen König Willem-Alexander mit seinen Töchtern Ariane und Catharina-Amalia in Lyon

