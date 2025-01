Maurice Dziwak und Leandras Baby soll schon geboren sein

Maurice Dziwak (26) durfte offenbar ein neues Mitglied in seinem Löwenrudel begrüßen. Wie RTL berichtet, sind der Realitystar und seine Partnerin Leandra klammheimlich Eltern geworden. Mama und Papa bestätigten das allerdings noch nicht. Laut dem Sender wollte das Paar die glücklichen Neuigkeiten aber zum Schutz ihrer Privatsphäre noch geheim halten, weshalb sie sich bisher nicht selbst meldeten. Der frischgebackenen Mama und dem kleinen Jungen soll es aber gut gehen. Der neue Erdenbewohner scheint demnach schon ein wenig länger auf der Welt zu sein.

Dass Maurice und seine Leandra Eltern werden, machten sie im September vergangenen Jahres öffentlich. Mit einem romantischen Foto, auf dem der selbst ernannte Löwe liebevoll den Bauch seiner Freundin küsst, bestätigten sie die Babynews. "Tief in uns wächst ein kleines Leben heran. Ein Herz, das im Takt unserer Liebe schlägt, ein Traum, der leise Wirklichkeit wird. Wir sind schwanger. Und mit dieser Nachricht erfüllt sich in uns eine Freude, die alles übertrifft, was wir je zu fühlen glaubten", schrieben die beiden bei Instagram. Nur ein paar Monate danach plauderte Maurice auch aus Versehen das Babygeschlecht aus: In einem Q&A betonte er, den Namen seines Sohnes nicht veröffentlichen zu wollen.

Ganz geplant war die Schwangerschaft aber offenbar nicht. Im Interview mit Promiflash erklärte Maurice, dass er und Leandra eigentlich vorschriftsmäßig verhütet hatten. "Trotz der Verhütung hat uns Gott unser Wunder geschenkt. Wir sind sehr dankbar", betonte der 26-Jährige. Somit können die beiden schon sehr früh in ihrer Beziehung krönen, denn öffentlich wurde diese erst wenige Monate vorher. Erst im Mai 2024 stellte Maurice seine Leandra seiner Community vor.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak im November 2023

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

