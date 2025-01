So geht Timur Ülker die Vorbereitung fürs Dschungelcamp an

In wenigen Wochen ist es endlich wieder so weit: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus geht in die nächste Runde und Zuschauer dürfen dabei zusehen, wie sich Promis dem australischen Busch und herausfordernden Prüfungen stellen. Zu den diesjährigen Kandidaten zählt auch Timur Ülker (35) – der jetzt im Gespräch mit RTL offenbart, wie er sich für die bevorstehende Zeit wappnet. "Ich treibe viel Sport, habe meinen Kaffee- und Zuckerkonsum reduziert. Neulich habe ich Austern probiert – Gourmet für manche, aber für mich echt widerlich. Außerdem werde ich im Aquarium Berlin mit Spinnen und Schlangen üben", erzählt der GZSZ-Star und gesteht, dass ihm insbesondere sein empfindlicher Magen Probleme bereiten könnte. "Und obwohl ich meine Angst vor Spinnen etwas überwunden habe, bleibt es eine Herausforderung", fügt der Schauspieler hinzu.

Timur griff aber noch zu einer anderen Art von Vorbereitung: Er holte sich Tipps bei seinen Serienkollegen Felix von Jascheroff (42), Felix van Deventer (28) und Jörn Schlönvoigt (38), die sich bereits in den vergangenen Jahren im Dschungel bewiesen hatten. "Zum Beispiel haben sie geraten, nicht am Essen zu riechen, bevor man es probiert", berichtet der 35-Jährige. Ob die drei Männer ihm auch beratend zur Seite standen, als es um seine Entscheidung zur Teilnahme ging? Wie der Hamburger weiter ausführt, war Geld nämlich nicht sein Hauptgrund, Teil der kommenden Staffel zu werden. "Ich sehe es als persönliche Herausforderung. In Extremsituationen wachse ich über mich hinaus, und ich werde mental stärker", betont er. Darüber hinaus sei es auch die Aussicht gewesen, das Handy mal weglegen zu können, um "echte Gespräche" zu führen. Seine Familie werde Timur aber trotzdem sehr vermissen.

Die Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps wurden Anfang des Monats auf dem offiziellen Instagram-Account des Senders bekannt gegeben. Neben Timur wagt sich auch GZSZ-Liebling Nina Bott (47) in den australischen Busch, ebenso wie Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) und die Realitystars Sam Dylan (33), Alessia Herren (22), Yeliz Koc (31) und Maurice Dziwak (26). Aber auch TV-Bekanntheit Edith Stehfest, Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss, Ex-Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66), Model Lilly Becker (48) und Ex-Sportler Jürgen Hingsen (66) werden um die Dschungelkrone kämpfen. Am 24. Januar geht es los – und wenige Tage vorher werden die zwölf Promis ihre Koffer packen und mitsamt ihren Begleitpersonen nach Australien fliegen.

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Timur Ülker, Dschungelcamp-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Die Dschungelcamp-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige