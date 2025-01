Sie sind die Begleitpersonen der diesjährigen Dschungelstars

Das legendäre Dschungelcamp geht 2025 in die nächste Runde, und die 12 Prominenten, die sich der Herausforderung stellen, stehen fest – ebenso wie ihre Begleitpersonen. Bereits jetzt sorgt die Auswahl der Unterstützer für Gesprächsstoff. So wird Lilly Becker (48), Model und Ex-Ehefrau von Tennisikone Boris Becker (57), vermutlich von ihrer Managerin Birgit Fischer-Höper begleitet. Reality-Star Maurice Dziwak (26), bekannt aus Love Island, scheint auf familiäre Unterstützung zu setzen – seine Mutter Anja soll mit ihm nach Australien reisen. Auch Yeliz Koc (31), die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin, hat sich entschieden, und zwar nicht für ihren Freund Jannik Kontalis, sondern für ihre Schwester Filiz Rose.

Auch die anderen Teilnehmer erhalten Verstärkung aus dem engen Umfeld. Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), die Ex von Stefan Mross (49), wird offenbar von ihrem Partner begleitet. Schauspielerin Nina Bott, bekannt aus Gute Zeiten, schlechte Zeiten, lässt sich von ihrem Ehemann Benjamin Baarz (37), mit dem sie seit über zehn Jahren verheiratet ist, den Rücken stärken. Ähnlich familiär gestaltet sich die Auswahl bei Edith Stehfest und Alessia Herren (22): Erstere wird laut Berichten von ihrem Mann und Schauspieler Eric Stehfest (35) unterstützt, während Alessia, die Tochter des verstorbenen Schlagersängers Willi Herren (✝45), auf ihren Ehemann Can Patrick Nitkewitz setzt. Unterdessen plant der ehemalige Leichtathlet Jürgen Hingsen (66) angeblich mit seiner Ehefrau an seiner Seite den Flug nach Australien – genau wie Fußballreporter Jörg Dahlmann (65) mit seiner Partnerin Claudia.

Hinter der Bühne bewegt sich also einiges, denn die Wahl der Begleitperson ist oft ein großer Vertrauensbeweis. Einblicke in das Zwischenmenschliche zeigen, dass viele Prominente auf familiäre und enge Bindungen setzen. Interessant ist etwa die Wahl von Timur Ülker (35): Der Schauspieler, bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", entschied sich für seinen guten Freund Martin Widenka anstelle eines Familienmitglieds. Für Realitystar Sam Dylan (33) scheint die Unterstützung seines Partners Rafi Rachek (35) am wichtigsten zu sein – die beiden zeigten sich bereits in der Vergangenheit als unvermeidbares Duo in der Öffentlichkeit. Zu guter Letzt soll sich auch Pierre Sanoussi-Bliss einen guten Freund als Begleitung ausgesucht haben. Das Dschungelcamp ist nicht nur eine Herausforderung für die Stars selbst, sondern auch für ihre Unterstützer, die alles hautnah miterleben. Mit starken Beziehungen und vertrauten Menschen im Rücken könnte der Weg zur Dschungelkrone etwas leichter werden.

Maurice Dziwak

Alessia Herren

