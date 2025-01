Nina Botts Tochter muss während Dschungel Praktikum machen

Schon bald geht es für Nina Bott (47) in das Dschungelcamp. Am 24. Januar startet die gefeierte Realityshow in eine neue Runde. Und die Schauspielerin nimmt drei ihrer vier Kinder mit nach Australien – doch während Mama sich in der Wildnis den harten Prüfungen stellt, darf ihr Nachwuchs nicht einfach nur chillen, das gilt zumindest für ihre Tochter. Denn die ist für die Zeit in Australien zwar von der Schule freigestellt, muss den Lernstoff aber auf der anderen Seite der Welt nachholen. Zudem soll Luna ein Praktikum in einer Koala-Auffangstation machen, wie Bild berichtet.

Derweil hofft Nina, sich im Dschungel etwas von ihrem Mama-Alltag erholen zu können. "Ich habe immer von so einem Ayurveda-Urlaub geträumt. […] In meiner Fantasie komme ich im Dschungel wirklich mal zur Ruhe", berichtete die ehemalige GZSZ-Darstellerin vor wenigen Tagen im Interview mit RTL. Die Dreharbeiten im australischen Dickicht bedeuten für sie und ihre Familie jedoch eine ganz schöne Umstellung. Denn länger als zwei Tage war Nina nur selten von ihren Sprösslingen getrennt.

Seit vergangenem Mai ist Nina mit ihrem Mann Benjamin verheiratet. Zuvor waren die beiden Turteltauben über zehn Jahre zusammen gewesen, ehe sie sich dazu entschieden, den nächsten Schritt zu wagen. Mit einem simplen Foto, auf dem ihre Hochzeitsschuhe und ihr Brautschleier zu sehen waren, verkündete sie damals ihre Hochzeit. Dazu schrieb Nina: "Mein Mann schläft noch, und ich muss mich auch erst mal erholen." Zusammen mit ihrem Liebsten bekam sie Tochter Luna und zwei Söhne namens Lio und Lobo. Aus der Beziehung mit Florian König (57) stammt ihr ältester Sohn Lennox.

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihren drei Kindern im August 2024

Getty Images Benjamin Baarz und Nina Bott im April 2017

