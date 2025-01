Nina Bott hofft auf entspannte Mama-Auszeit im Dschungelcamp

Nina Bott (47), bekannt als Schauspielerin und Moderatorin, wagt sich auf neues Terrain: In wenigen Tagen wird sie in das RTL-Dschungelcamp einziehen! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin scheint der Herausforderung mit einer Mischung aus Vorfreude und Respekt entgegenzublicken. Während sie zwar damit rechnet, dass die Dschungelprüfungen für sie zu einem Problem werden könnten, hofft Nina, diesen Aufenthalt auch als eine Art Auszeit genießen zu können. "Ich habe immer von so einem Ayurveda-Urlaub geträumt […] In meiner Fantasie komme ich im Dschungel wirklich mal zur Ruhe", erklärte sie im Interview mit RTL.

Nachdem sie bisher nur an Tanzshows wie "Stars auf Eis" (2008) und Let's Dance (2010) teilgenommen hatte, erwarten Nina mit ihrem Einzug in das berüchtigte Reality-TV-Format nun ganz neue Erfahrungen. Auch privat bedeuten die anstehenden Dreharbeiten einen Umbruch: Ihre Kinder und ihr Ehemann Benjamin Baarz (37) werden zwar allesamt mit nach Australien reisen, doch war die 47-Jährige bisher nie länger als zwei Nächte von ihren Kindern getrennt, wie sie jetzt zugab. "Wahrscheinlich kommt die Ernüchterung schneller, als man denkt", spekulierte Nina im Gespräch mit dem Sender und ließ durchblicken, dass die Trennung von ihren Liebsten eine emotionale Herausforderung für sie werden könnte.

Seit Mai 2024 ist Nina mit ihrem Partner Benjamin verheiratet, der sie bei dem Vorhaben, im besten Fall über zwei Wochen lang von der Familie getrennt zu sein, voll unterstützt. Das Bedürfnis nach einer kleinen Auszeit vom Elternalltag ist allerdings nichts komplett Neues für die Schauspielerin. In der Vergangenheit sprach sie immer wieder offen über die Herausforderung, Beruf und Familie zu vereinen. Über ihre Rolle als Mutter hinaus blieb Nina ihren Fans bisher vor allem durch ihre gelassene und bodenständige Art in Erinnerung – Eigenschaften, die sicher auch im Dschungel gefragt sein werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / ninabott Nina Botts Kids im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrem Partner Benjamin

Anzeige Anzeige