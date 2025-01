Ein weggeworfener Songtext von Bob Dylan wird versteigert

Ein unverhoffter Fund sorgt für große Begeisterung unter Musikliebhabern: Ein frühes, verworfenes Textmanuskript von Bob Dylan (83), das vor mehr als 60 Jahren in einer Mülltonne gelandet war, wird nun versteigert. Es handelt sich um eine frühe Version der Lyrics zu "Mr. Tambourine Man", einem der bekanntesten Stücke des legendären Musikers. Das Manuskript wurde 1964 von Al Aronowitz, einem befreundeten Journalisten, entdeckt, nachdem Dylan auf dessen Sofa in New Jersey übernachtet hatte. Der Zettel sollte entsorgt werden, wurde jedoch glücklicherweise von Aronowitz aufgehoben. Bei einer Auktion in Nashville, die am kommenden Samstag stattfindet, werden die maschinengeschriebenen Seiten mit einem geschätzten Preis zwischen 390.000 und 600.000 Euro gehandelt. Ein erstes Gebot von knapp 240.000 Euro liegt bereits vor.

Auch andere Erinnerungsstücke mit Bezug zu Bob Dylan kommen unter den Hammer, denn der Nachlass von Al Aronowitz umfasst eine beeindruckende Sammlung. Dieser hatte als Journalist die 1960er-Musikszene miterlebt und eng mit Dylan zusammengearbeitet. Laut The Guardian fand sein Sohn Myles die längst vergessene Songtext-Version zusammen mit weiteren Schätzen wie Fotos, Tonbandaufnahmen und Papierdokumenten, als er nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2005 dessen Archiv durchforstete. Die Familie entschied sich nun, diese Zeitzeugnisse zu monetarisieren. "Julien’s Auctions", das für die Versteigerung verantwortlich ist, erwartet reges Interesse zahlreicher Dylan-Fans und Sammler.

Bob Dylan selbst musste sich in seiner langen Karriere nie mit einem Mangel an Aufmerksamkeit auseinandersetzen. Als prägende Figur der Musikgeschichte wurde er mit Preisen überhäuft, darunter der Nobelpreis für Literatur im Jahr 2016. Spannend bleibt auch ein kommendes Biopic über den Musiker mit dem Titel "A Complete Unknown", in dem kein Geringerer als Timothée Chalamet (29) die Rolle des Sängers übernimmt. Der Film, der Dylans Aufstieg in den turbulenten 1960ern beleuchtet, wird Ende Februar auch in europäischen Kinos zu sehen sein. Dass selbst vermeintlich unwichtige Fragmente aus seiner frühen Schaffenszeit solch astronomische Summen erreichen, unterstreicht Dylans anhaltenden Einfluss und die Faszination, die sein Werk ausstrahlt.

Getty Images Bob Dylan, 1978

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

