Bob Dylans Songtext-Entwürfe für halbe Million versteigert

Ein ungewöhnliches Stück Musikgeschichte wechselte kürzlich den Besitzer. Laut Deadine wurden zwei Blatt Papier mit drei Entwürfen zu Bob Dylans (83) ikonischem Song "Mr. Tambourine Man" in Nashville, Tennessee, für umgerechnet satte 495.851 Euro versteigert. Die Seiten, geschrieben auf gelbem Papier und ergänzt durch handschriftliche Notizen der Musiklegende, beinhalten allerdings nicht die endgültige Version des Liedes, das später Geschichte schreiben sollte. Der anonyme Käufer konnte sich damit allerdings trotzdem einen bedeutenden Teil von Bob Dylans Schaffensprozess sichern.

Die Auktion bot jedoch nicht nur diese außergewöhnlichen Entwürfe. Insgesamt standen über 60 Objekte von und rund um Musiker Bob Dylan zum Verkauf, darunter ein Ölgemälde aus dem Jahr 1968, das für 253.782 Euro einen neuen Besitzer fand, sowie eine Fender Telecaster-Gitarre aus dem Jahr 1983, die Bob Dylan selbst gespielt und später an den Musiker Cesar Diaz verschenkt hatte. Diese wurde für umgerechnet 121.289 Euro versteigert. Auch persönliche Skizzen und weitere Memorabilien des Folk-Rock-Pioniers fanden reißenden Absatz, sodass der Gesamtumsatz der Auktion auf fast 1.464.128 Euro anwuchs.

"Mr. Tambourine Man", geschrieben um 1964 und veröffentlicht auf Bob Dylans Album "Bringing It All Back Home", markierte nicht nur einen Meilenstein seiner Karriere, sondern inspirierte auch andere Künstler wie The Byrds, die mit ihrer Version einen Nummer-eins-Hit landeten. Der Entstehungsprozess des Songs ist eng mit dem Musikjournalisten Al Aronowitz verbunden, der Bob Dylan nicht nur in sein Zuhause einlud, sondern ihm dort auch seine Schreibmaschine zur Verfügung stellte. Al Aronowitz spielte zudem eine wichtige Rolle in Bob Dylans Leben, so stellte er ihn unter anderem den Beatles und dem Schriftsteller Allen Ginsberg vor – Begegnungen, die Bob Dylans Karriere nachhaltig prägten. Laut The Guardian habe sein Sohn Myles Aronowitz die fast vergessene Songtext-Version zusammen mit weiteren Schätzen wie Fotos, Tonbandaufnahmen und Dokumenten entdeckt, als er nach dem Tod seines Vaters Al im Jahr 2005 das Archiv durchstöberte. Daraufhin entschied sich die Familie, diese historischen Fundstücke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und sie zu monetarisieren.

Everett Collection, Inc. / Action Press Bob Dylan beim "Concert for Bangladesh" 1972

EREZ LICHTFELD/SIPA / ActionPress Bob Dylan in Paris

