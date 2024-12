Timothée Chalamet übte am "Dune"-Set für Bob-Dylan-Biopic

Timothée Chalamet (28) plauderte vor wenigen Tagen in der "Late Show with Stephen Colbert" über seine Vorbereitung für die Rolle des Bob Dylan (83) in dem kommenden Biopic "A Complete Unknown". Wie sich herausstellt, trainierte er für seine musikalische Darstellung am Set eines anderen Films. Während der Drehpausen des Fantasy-Hits "Dune: Part One" ergriff er die Gelegenheit. In der Show sprachen sie über einen Videoclip, der den Schauspieler in dem Kostüm seiner "Dune"-Figur Paul Atreides zeigt, wie er leidenschaftlich Gitarre spielt. Timothée meinte dazu scherzhaft: "Das ist Paul Atreides Dylan, genau da."

Die Dreharbeiten für die Verfilmung über den legendären Künstler verzögerten sich aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie der damals laufenden Hollywood-Streiks. Die frustrierende Situation brachte den Schauspieler zum Verzweifeln: "Ich begann zu denken: 'Mann, liegt ein Fluch auf diesem Projekt, auf diesem Material?'" Der langersehnte Dreh von "A Complete Unknown" begann schließlich im Sommer 2023, was Timothée erleichterte: "Ich hatte das Gefühl, etwas abzuschließen, an dem ich so lange gearbeitet habe."

Der beliebte Darsteller gibt augenscheinlich sein Bestes, um einen guten Job abzuliefern. Er änderte für das Biopic sogar seinen Look! Bei der kürzlichen New Yorker Premiere von "A Complete Unknown" erschien der 28-Jährige mit blonden, glatten Haaren anstatt seiner schwarzen Lockenpracht. Die plötzliche Typveränderung stellte eine respektvolle Hommage an Bob dar. Der berühmte Sänger trug diese Frisur nämlich zuvor im Jahr 2003 während des Sundance Film Festivals.

Getty Images Timothée Chalamet , Oktober 2021

Getty Images Timothée Chalamet , Dezember 2024

