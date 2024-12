Timothée Chalamet stolz auf seine Rolle als junger Bob Dylan

Timothée Chalamet (28) verriet in der "The Graham Norton Show", dass seine Rolle im kommenden Biopic "A Complete Unknown" über die Musiklegende Bob Dylan (83) sein bisher größter beruflicher Stolz ist. "Dieser Mann hatte enormen Einfluss auf die Kultur. Auf diesen Film und diese Rolle bin ich am meisten stolz", schwärmte der Schauspieler. Timothée, bekannt aus Filmen wie "Call Me By Your Name" und "Dune", verkörpert den berühmten Musiker und widmet sich damit erstmals einem realen Vorbild. Der Film beleuchtet Dylans Aufstieg zum Weltstar und thematisiert unter anderem dessen legendären Auftritt beim Newport Folk Festival 1965. Timothée gestand, dass er vor dem Dreh wenig über den Musiker wusste, doch mit der intensiven Vorbereitung wurde er zu einem leidenschaftlichen Bewunderer Bob Dylans.

Während seines Auftritts in der Show zeigte sich Timothée Chalamet durchweg begeistert von dem Projekt: "Ich bin zutiefst leidenschaftlich, was diesen Mann und seine Arbeit betrifft." Der Schauspieler hat sich nicht nur musikalisch intensiv auf die Rolle vorbereitet, sondern auch die Lieder im Film selbst gesungen und gespielt. Bemerkenswerterweise hat er Bob Dylan jedoch nie persönlich getroffen – eine Tatsache, die er respektvoll als typisch für die zurückhaltende Art des Musikers bezeichnete. Trotz dieser Distanz scheint die Musiklegende dem Filmprojekt seinen Segen zu geben: Auf seinem Social-Media-Account schrieb er anerkennend: "Timothée Chalamet ist ein brillanter Schauspieler. Ich bin sicher, er wird mich – oder eine jüngere Version von mir – vollkommen glaubwürdig darstellen."

Abseits des Drehs scheint sich Timothée mit Haut und Haar auf sein Projekt eingelassen zu haben. Bei Premieren zu "A Complete Unknown" begeisterte der Schauspieler immer wieder mit Looks, die stark an Bob Dylans ikonische Styles erinnerten, wie etwa mit blondem Haar als Hommage an eine Dylan-Phase der frühen 2000er. Der junge Schauspieler, der aus New York stammt, hat während seiner Vorbereitung auf die Rolle mehrfach betont, wie sehr er inzwischen ein "Anhänger" von Dylan geworden sei – was seine Freunde angeblich schon nicht mehr hören können.

Bob Dylan, Sänger

Timothée Chalamet, Dezember 2024

