Bob Dylan lobt Drehbuch zu “A Complete Unknown”

Bob Dylan (83) nahm bei der Entstehung des neuen Films über sein Leben, "A Complete Unknown", überraschenderweise eine aktive Rolle ein. Während der COVID-Pandemie, als seine Touren abgesagt wurden, beschloss der Musiker, das Drehbuch zum Film zu lesen. Regisseur und Drehbuchautor James Mangold (61) bestätigte in einem Interview mit Variety, dass Bob nicht nur das Skript gelesen, sondern dass es ihm auch gefallen habe, wie er darin dargestellt wurde. "Er hatte kein Problem mit der Darstellung, weil er spürte, dass ich neutral blieb und mich nicht auf eine bestimmte Seite schlug", erklärte James.

Die Idee, Bob Dylans Lebensgeschichte in Form eines Films zu erzählen, stand schon länger im Raum, doch erst durch die Pandemie erhielt das Projekt einen neuen Anstoß. James erklärte weiter, dass die Gespräche mit Bob viele kreative Impulse brachten. So betonte er, dass es Bob selbst gewesen sei, der darauf bestanden habe, den Film mit einem Moment des Aufbruchs zu beginnen. "Die Ankunft zu Beginn ist ein Abschied von der Welt, die er verlassen hat, und der Abschied am Ende ist ein Ankommen in einer neuen Welt", verriet James und betonte, dass die "zyklische, fast balladenhafte" Erzählweise den ständigen Wandel in Bob Dylans Leben zeigen solle: Ankommen, Abschied nehmen und immer wieder neu anfangen.

Bob Dylan, der mit bürgerlichem Namen Robert Allen Zimmerman heißt, ist bekannt für seine mysteriöse, teils unnahbare Persönlichkeit. Privat zieht er es vor, im Hintergrund zu bleiben, was seine Zusammenarbeit an diesem Film umso bemerkenswerter macht. Der Musiker, der 1941 in Minnesota geboren wurde, zählt zu den einflussreichsten Künstlern des 20. Jahrhunderts und hat sich immer wieder neu erfunden. Ob als Sänger, Poet oder Nobelpreisträger – Bob Dylan prägt seit Jahrzehnten die Musikwelt. Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden, bis "A Complete Unknown" in die Kinos kommt. Erst am 27. Februar 2025 ist es soweit. Dann wird Timothée Chalamet (29) in der Rolle von Bob Dylanauf der Leinwand zu sehen sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bob Dylan im Januar 2003

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Schauspieler Timothée Chalamet und Sänger Bob Dylan

Anzeige Anzeige