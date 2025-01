Timothée Chalamets Gitarrenspiel in Biopic wird kritisiert

Timothée Chalamet (29), der in dem Biopic "A Complete Unknown" die Folk-Ikone Bob Dylan (83) verkörpert, hat mit seiner Performance gespaltene Reaktionen ausgelöst. Während viele die Darstellung des Schauspielers loben, meldet sich der amerikanische Musiker Ryley Walker auf der Plattform X zu Wort und kritisiert vor allem Timothées Gitarrenspiel. "Timmy ist ein großartiger Schauspieler, aber vielleicht der schlechteste Gitarrist, der je in einem Film zu sehen war", bemerkt er.

Einige Nutzer schließen sich Ryleys Meinung an und äußern sich kritisch zu Timothées Gitarrenfähigkeiten. "Seine Anschlagshand ist viel zu steif", schreibt ein Kommentator, während ein anderer scherzt: "Sein Spiel erinnert an einen 10-Jährigen." Trotzdem gibt es auch Stimmen, die Timothées Engagement hervorheben. Der Schauspieler habe die Lieder selbst gespielt, was beeindruckend sei. Außerdem sei er für seine Darstellung als "Bester Hauptdarsteller" bei der diesjährigen Oscar-Verleihung nominiert, was für seine schauspielerische Leistung spricht. Für sein Gitarrenspiel hingegen gelobt wurde Eli Brown (25), der im Film die Rolle von Mike Bloomfield, dem legendären Gitarristen auf dem Album "Highway 61 Revisited", übernahm. "Er konnte wirklich spielen, das merkt man sofort", sagt Ryley über seine Darstellung.

Timothée, der vor allem für seine Hauptrolle in "Call Me by Your Name" bekannt wurde, zeigte schon häufiger Engagement und Leidenschaft für seine Rollen. Für das Biopic reiste er nach Minnesota, um Bobs Geburtsort zu besuchen und dessen Ursprünge besser zu verstehen. Der Schauspieler erzählte, dass ihn die Recherche zum Projekt nicht nur musikalisch herausgefordert, sondern auch inspiriert habe. "Die Mundharmonika spiele ich heute noch gerne. Bei jeder Party sorge ich damit für einen 'Oh mein Gott'-Moment", offenbarte er gegenüber Mirror augenzwinkernd. Sein Einsatz zeigt, dass Timothée nicht nur Bobs Karriere, sondern auch dessen Persönliches gründlich studierte, um ihn so gut wie möglich darstellen zu können.

Getty Images Eli Brown im September 2020

Getty Images Bob Dylan, Sänger

