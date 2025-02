Timothée Chalamet nahm neun Kilo zu, um Bob Dylan zu spielen

Timothée Chalamet (29) hat für seine Rolle als Bob Dylan (83) im Biopic "A Complete Unknown" eine beachtliche Transformation hingelegt. Der Schauspieler musste unter anderem neun Kilogramm zunehmen, um dem Musiker optisch näherzukommen. "Ich war tatsächlich dünner als er", verriet Timothée in der Radioshow "All Things Considered" auf NPR. Doch damit nicht genug: Er lernte singen, Gitarre und Mundharmonika spielen, imitierte den unverkennbaren Gang des Musikers und eignete sich dessen Gestik und Verhalten an. All das war das Ergebnis eines langen Vorbereitungsprozesses, der sich aufgrund der Corona-Pandemie von vier Monaten auf fünf Jahre ausdehnte.

Der Regisseur des Films, James Mangold (61), bestätigte in dem gleichen Gespräch, dass Timothée wirklich tief in die Rolle eingetaucht sei, um den Weltstar so genau wie möglich darzustellen. Besonders beeindruckend: Er spielte während eines Auftritts bei Saturday Night Live selbst live. Dabei performte er Hits wie "Outlaw Blues" und "Tomorrow Is a Long Time" – sowohl mit elektrischer als auch mit akustischer Gitarre, was seine umfassendes musikalisches Talent zeigt. Inzwischen wurde Timothées Engagement auch von der Kritikerwelt honoriert: Für seine Darbietung erhielt er eine Oscar-Nominierung als "Bester Hauptdarsteller" – eine Auszeichnung, die ihn zum jüngsten zweimaligen Anwärter in dieser Kategorie seit James Dean (✝24) macht.

Privat ist Timothée bekannt für seine Leidenschaft zur Musik. Der "Call Me By Your Name"-Star schwärmte auch von seiner Liebe zu Bobs Werken: "Ich liebe die Musik dieses Mannes", erklärte er. Seine Hingabe an ein umfassendes Rollenverständnis spiegelt sich in sämtlichen Projekten wider, was ihn schon früh zu einem der gefragtesten Schauspieler Hollywoods machte. Trotz seines jungen Alters hat er es geschafft, sich einen Namen zu machen, der für Qualität und unermüdliches Engagement steht.

Getty Images Sänger Bob Dylan im Jahr 1965

Eric Kowalsky / MEGA Timothée Chalamet, Schauspieler

