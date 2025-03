Teurer Spaß: Timothée Chalamet ersteigert Bob Dylans Jacke

Timothée Chalamet (29) hat auf einer Auktion tief in die Tasche gegriffen, um ein besonderes Erinnerungsstück von Musiklegende Bob Dylan (83) zu ergattern. Der Schauspieler ersteigerte eine ikonische Jeansjacke mit bunten Aufnähern, die Bob 1987 im Film "Hearts of Fire" getragen hatte. Anfang des Jahres erhielt ein anonymer Bieter bei einer Auktion in Nashville für rund 23.000 Euro den Zuschlag auf das begehrte Stück – laut Vogue habe es sich dabei um Timothée gehandelt. Dieses Gerücht bestätigt er nun mit einem Instagram-Beitrag, in dem der "Call Me by Your Name"-Star stolz mit dem besonderen Kleidungsstück posiert und seinen Fans für die Unterstützung während seiner Karriere dankt.

Die Auktion fand am 18. Januar in der Musicians Hall of Fame in Nashville statt und stand unter dem Motto "Celebrating Bob Dylan: The Aronowitz Archive & More". Es wurden insgesamt knapp 1,4 Millionen Euro durch den Verkauf von über 60 Bob-Dylan-Erinnerungsstücken erzielt. Neben der Patchwork-Jeansjacke kamen auch weitere exklusive Stücke unter den Hammer, darunter handschriftlich signierte Songtexte zu "Blowin’ in the Wind" für umgerechnet 40.000 Euro und eine Mundharmonika für beinahe 15.000 Euro.

Die Verbindung zwischen Timothée und Bob ist kein Zufall: Der Schauspieler verkörperte die Musikikone kürzlich in dem Biopic "A Complete Unknown". Mit seiner Darstellung verdiente sich der Freund von Kylie Jenner (27) gleich mehrere hochkarätige Nominierungen und Preise, darunter eine Oscar-Nominierung und einen SAG-Award. Für Timothée scheint die ersteigerte Jacke ein Andenken an diese besondere Phase seines Lebens zu sein.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Bob Dylan erhält von Barack Obama eine Medaille des Friedens im Jahr 2012

