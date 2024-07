Fußballstar Kai Havertz und Sophia Weber haben geheiratet!

Kai Havertz und Sophia Weber haben Ja gesagt! Auf Instagram teilt der Fußballstar nun Fotos der Hochzeit mit seinen Fans. Zu sehen sind die beiden Frischvermählten, wie sie Hand in Hand vor einem prachtvollen Anwesen entlang schlendern. Kai wählte für seinen großen Tag einen schlichten, dunklen Anzug samt Fliege. Sophia strahlt in einem weißen Neckholder-Kleid mit hohem Schlitz am Bein sowie einem dünnen Schleier. Auf weiteren Fotos turteln die beiden niedlich im Fahrstuhl herum. "18.07.2024 – für immer", kommentiert der deutsche Nationalspieler die süßen Bilder.

"Das schönste Paar der Welt", schwärmt ein User unter dem Beitrag. Doch in den Kommentaren freuen sich nicht nur die Fans über die Eheschließung von Kai und Sophia. "Glückwunsch!", schreibt Spielerfrau Ann-Kathrin Götze (34). Auch Alicia Andrich, die Frau von Robert Andrich (29), gratuliert herzlich. Der Moderator und Fußball-Podcaster Tommi Schmitt (35) hinterlässt dem Paar ebenfalls ein rotes Herz.

Bereits vor rund einem Jahr machte die Nachricht der Verlobung der beiden die Runde. Damals teilte das Paar einen Schnappschuss aus dem Urlaub, auf dem Sophia stolz ihren funkelnden Verlobungsring präsentierte. Die zwei sind schon seit einigen Jahren ein Paar – 2020 ließ die Halbkolumbianerin sogar alles stehen und liegen und wanderte mit ihrem Liebsten nach England aus, da er zum FC Chelsea gewechselt war. "Die Leute denken immer, dass die Spielerfrauen ein tolles Leben haben, dabei lassen sie häufig ihre Freunde und Familie zurück und sind oft allein", betonte Kai damals in einem Interview mit Kai Pflaume auf YouTube.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiaaemelia Sophia Weber und Kai Havertz, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kai Havertz, Fußballer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Kai und Sophia so kurz nach der EM geheiratet haben? Ja, das Timing ist schon ganz schön knapp! Nee, sie sind ja schon eine Weile verlobt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de