Neue Klage: P. Diddy soll Minderjährige missbraucht haben

Erneute schwere Vorwürfe gegen Sean "Diddy" Combs (55): Der Musikmogul wurde abermals verklagt, weil er im Jahr 2000 eine Frau unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben soll. Laut der Klage, die Page Six vorliegt, machte sich die damals 16-jährige Betroffene gerade auf den Weg von ihrem Nebenjob als Babysitterin in Lower Manhattan, als sie auf Sean und seine Begleiter traf. Sie gibt an, eine von seinen bekannten Ex-Freundinnen habe im selben Gebäude gewohnt. Die Klage richtet sich zudem gegen zwei weitere unbekannte Personen, die zu jener Zeit für den Rapper gearbeitet haben sollen.

In den Gerichtsdokumenten wird beschrieben, wie Sean die junge Frau ansprach und darauf hinwies, dass es nachts gefährlich sei, allein unterwegs zu sein. Obwohl sie erklärte, sie wohne "gleich um die Ecke" und würde "gut zurechtkommen", habe er darauf bestanden, sie nach Hause zu fahren. "Nach viel Überredung stieg sie ein – etwas, das sie für immer bereuen würde", heißt es wörtlich in der Klage. Statt sie wie versprochen nach Hause zu bringen, sei die Gruppe an einen anderen Ort gefahren. Nach einem Drink, den der damals Anfang 30-Jährige ihr zur Beruhigung gegeben habe, fühlte sie sich "benommen und wackelig". Anschließend sei sie von ihm und zwei weiteren Männern sexuell missbraucht worden. Laut der Klägerin wurde sie danach von Seans Mitarbeitern in ihrem Wohnhaus abgesetzt.

Die Anwälte des "I'll Be Missing You"-Interpreten wiesen die Anschuldigungen scharf zurück. In einer Stellungnahme erklärte sein Rechtsteam Variety zufolge: "Egal wie viele Klagen eingereicht werden, es ändert nichts an der Tatsache, dass Mr. Combs niemals jemanden sexuell missbraucht oder in Menschenhandel verwickelt hat – weder Männer noch Frauen, weder Erwachsene noch Minderjährige." Sie betonten, dass das Justizsystem dafür da sei, die Wahrheit ans Licht zu bringen, und zeigten sich zuversichtlich, dass Sean in den Verfahren freigesprochen werde. Der Musiker sitzt derzeit in Untersuchungshaft in Brooklyn, während er auf seinen Prozess im Mai wegen Anklagen zu Menschenhandel und Erpressung wartet. Darüber hinaus laufen zahlreiche weitere Klagen wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen ihn.

GDP/MPI/Capital Pictures / MEGA P. Diddy im Juli 2017

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy in New York, September 2023