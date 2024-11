Diese K-Pop-Stars sind die Gewinner der MAMA Awards 2024

Vor wenigen Tagen fanden die alljährlichen Mnet Asian Music Awards, kurz MAMA Awards, statt. Am 21. November begannen die Festlichkeiten in Los Angeles. Am 22. und 23. November wurde die Zeremonie in Osaka an zwei Abenden fortgesetzt. Die Gewinner wurden in den meisten Kategorien anhand der Bewertungen der Jury, der Download- und Streaming-Zahlen sowie der Verkäufe physischer Alben ermittelt. Die Mitglieder der K-Pop-Girlgroup aespa gingen mit insgesamt sechs Trophäen aus acht Nominierungen als größte Gewinnerinnen der MAMA Awards hervor. Karina, Winter, Giselle und Ningning gewannen den Preis für Song des Jahres, die beste Choreografie und die beste weibliche Tanzperformance mit ihrem Hit "Supernova". Außerdem wurden sie mit der Auszeichnung für das beste Musikvideo für "Armageddon" geehrt. Zudem wurde an aespa der Award für die beste weibliche K-Pop-Group vergeben.

Dicht darauf folgte ihnen die K-Pop-Boygroup Seventeen. Die Jungs räumten fünf Preise ab, darunter den für die beste männliche K-Pop-Group sowie zwei der vier größten Preise der Veranstaltung – für den Künstler des Jahres und das Album des Jahres. Letzteren konnten sie mit ihrem elften Mini-Album "Seventeenth Heaven" für sich beanspruchen. Ein weiterer Gewinner war Jungkook (27) von BTS. Er wurde mit dem Preis für den besten männlichen Künstler und die beste Tanzperformance für "Standing Next To You" ausgezeichnet.

Jennie Kim (28) von BLACKPINK konnte sich über vier Preise freuen. Zwei davon gewann sie gemeinsam mit Zico für ihre gemeinsame Single "SPOT!". IU konnte den Preis für die beste weibliche Künstlerin des Jahres mit nach Hause nehmen. Rosé (27) von BLACKPINK und Bruno Mars (39) erhielten in diesem Jahr den Global Sensation Award für ihre virale Kollaboration "APT.", wodurch Bruno seine erste MAMA-Trophäe überhaupt bekam.

Christopher Jue/Getty Images AsiaPac SEVENTEEN bei den 2024 MAMA Awards, November 2024, Osaka

Instagram / roses_are_rosie Bruno Mars und Rosé, Musiker

