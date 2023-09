Fauxpas auf Joe Jonas und Sophies Hochzeit: Diplo klärt auf!

So kam es also zu dem Fehltritt! Derzeit lassen sich der Musiker Joe Jonas (34) und Schauspielerin Sophie Turner (27) scheiden. 2019 hatte das Paar gleich zweimal geheiratet: Erst in Las Vegas und anschließend in Südfrankreich. Die erste Eheschließung hatte jedoch für Ärger gesorgt: Der DJ Diplo (44) hatte die Zeremonie live via Instagram gestreamt. Joe erklärte später sogar, der DJ hätte ihm damit den Tag ruiniert. Anlässlich der Trennung von Joe und Sophie erklärte Diplo jetzt seinen damaligen Fauxpas während der Hochzeit.

In der Late-Night-Show "Watch What Happens Live" brachte der Moderator Andy Cohen (55) den Vorfall noch einmal auf. Daraufhin begründete Diplo sein damaliges Handeln folgendermaßen: "Ich dachte mir: 'Das ist die perfekte Gelegenheit, um etwas live zu streamen.' Ich wusste nicht, dass es ein Geheimnis war." Seinen Fehler hatte er auf der zweiten Hochzeit wiedergutzumachen versucht. "Ich habe damals aufgelegt. Dies habe ich für ziemlich wenig Geld gemacht, vielleicht sogar umsonst, denn ich wollte kein Drama verursachen", verriet er.

Für das Noch-Ehepaar hatte Diplo im Interview nur gute Worte übrig. "Ich wünsche ihnen alles Liebe, denn ich glaube, sie haben Kinder", äußerte sich der 44-Jährige zum Liebes-Aus. Die Frage, ob er mit den beiden nach der Trennung in Kontakt stehen würde, verneinte er allerdings.

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas bei ihrer Hochzeit in Las Vegas 2019

Getty Images DJ Diplo

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober 2022

