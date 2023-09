"Alles Liebe": DJ Diplo reagiert auf Joe-Sophie-Trennung

Wie geht er mit der Trennung seiner guten Freunde um? Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) galten lange als das Traumpaar. Doch jetzt ist bei dem Sänger und der Schauspielerin alles aus und vorbei – und es droht ein Rosenkrieg. Sophie hat nämlich sogar schon eine Klage gegen ihren Ex eingereicht. Auch für Diplo (44), einen guten Freund des Paares, kam diese Neuigkeit wohl unerwartet.

Der DJ wurde bei "Watch What Happens Live" von einem Fan gefragt, wie er auf die Nachricht von Joe und Sophies Scheidung reagiert hat. Darauf hatte der Musiker eine eindeutige Antwort. "Ich wünsche ihnen alles Liebe", erklärte Diplo. Auf die Frage, ob er seit dem Bekanntwerden der Trennung mit Joe oder Sophie in Kontakt stand, antwortete er: "Eigentlich nicht."

Mit dem DJ verbindet das Ex-Paar eine ganz besondere Geschichte. Diplo hatte die Überraschungshochzeit der beiden in Las Vegas im Jahr 2019 per Livestream übertragen – die Hochzeit sollte allerdings geheim stattfinden. "Ich dachte mir: 'Das ist die perfekte Gelegenheit, etwas per Livestream zu übertragen. Ich wusste nicht, dass es ein Geheimnis war, also kam es in den Nachrichten heraus."

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Mai 2022

Getty Images Diplo, Juni 2023

Getty Images Diplo, DJ

