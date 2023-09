Alles Matsch: Fan rettet Chris Rock und Diplo von Festival

Die zwei haben noch mal Glück gehabt! Seit dem 27. August findet im US-Bundesstaat Nevada das berühmte Burning-Man-Festival statt. In diesem Jahr lief das jedoch alles andere als geplant. Wegen anhaltender Regenfälle versank das komplette Gelände im Schlamm. Viele Fans sitzen dort fest – auch einige Promis können nicht abreisen. Chris Rock (58) und Diplo (44) haben es dank eines Besuchers aber nach Draußen geschafft!

Auf Instagram dokumentierte Diplo seine Flucht aus der Matschepampe. Er sei knapp zehn Kilometer mit ausgestrecktem Daumen durch den Schlamm gelaufen – in der Hoffnung, jemand würde ihn per Anhalter mitnehmen. Der DJ hatte am Abend eine Show in Washington, D.C. und wollte seine Fans nicht im Stich lassen. Doch dann kam die Rettung: "Ein Fan hat mir und Chris Rock angeboten, auf der Ladefläche seines Pick-ups vom Burning Man zu fahren."

Auch in Deutschland war das Wetter in diesem Jahr nicht unbedingt auf der Seite der Festival-Veranstalter und -Besucher. Beim Wacken Open Air war es sogar so matschig, dass ein Anreisestopp verhängt wurde und Tausende Menschen zu Hause bleiben mussten. Vom Deichbrand-Festival waren viele Fans wegen starker Regenfälle hingegen vorzeitig abgereist.

Anzeige

Instagram / davidhadden Diplo im September 2023 in Nevada

Anzeige

Instagram / diplo Chris Rock im September 2023 in Nevada

Anzeige

Getty Images Festival-Gelände beim Burning Man

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de