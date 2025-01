Deborra-Lee Furness und Tochter besuchen die Australian Open

Ein harmonischer Tag bei den Australian Open: Deborra-Lee Furness (69) besuchte mit ihrer Tochter Ava (19) das Tennisturnier in Melbourne und zog dabei alle Blicke auf sich. Das Mutter-Tochter-Duo genoss das Erstrunden-Match der Frauen zwischen Emma Navarro und Peyton Stearns aus nächster Nähe. Besonders berührend war ein Moment, als Ava ihren Kopf liebevoll an die Schulter ihrer Mutter lehnte, während Deborra-Lee sie sanft umarmte. Die Schauspielerin wählte ein lässig-elegantes Outfit mit indigoblauer Bluse und weißer Hose, der Teenager überzeugte in einem schwarzen Minikleid mit Sonnenbrille. Passend dazu trugen beide Schmuckstücke mit dem "Evil Eye", das böse Energien fernhalten soll.

Seit der Trennung von Hugh Jackman (56) im September 2023 scheint Ava, die gemeinsame Tochter der beiden, eine große Stütze für Deborra-Lee zu sein. Nach 27 Jahren Ehe hatten der Wolverine-Star und die Produzentin ihr Ehe-Aus bekannt gegeben und betont, weiterhin befreundet bleiben zu wollen. Doch als Gerüchte über Hughs angebliche Beziehung zu Broadwaystar Sutton Foster (49) die Runde machten, wurde die Lage komplizierter. Laut Page Six begann die Romanze der beiden bereits während ihrer Zusammenarbeit an "The Music Man" zwischen Dezember 2021 und Januar 2023. "Es war in Broadway-Kreisen ein offenes Geheimnis", verriet ein Insider hierzu. Sutton ließ sich im Oktober 2024 von Drehbuchautor Ted Griffin scheiden, was Fragen über zeitliche Überschneidungen aufwarf.

Auch im Freundeskreis scheint die Trennung ihre Spuren hinterlassen zu haben. Berichten zufolge ist Deborra-Lee enttäuscht von Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48), die offenbar Hughs Seite ergriffen haben sollen. Besonders bitter für sie: Sie glaubt, das Paar habe über Hughs Beziehung zu Sutton Bescheid gewusst, ihr jedoch nichts gesagt. Ein Insider berichtete Daily Mail, dass Deborra-Lee sich von den beiden überrumpelt fühlte, obwohl sie immer gespürt hatte, dass Blake und sie nicht wirklich auf einer Wellenlänge waren. Die ersten öffentlichen Bilder von Hugh und Sutton wertete sie anscheinend als Bestätigung ihrer Vermutungen – und als Zeichen, selbst einen Neuanfang zu wagen.

Getty Images Sutton Foster und Hugh Jackman, Juni 2022

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

