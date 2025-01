Offiziell bestätigt? Hugh Jackman und Sutton halten Händchen

Lange wurde gemunkelt, was da nun wirklich zwischen Hugh Jackman (56) und Sutton Foster (49) läuft. Bisher haben sich der Schauspieler und die Broadway-Ikone nicht zu den Gerüchten geäußert – doch jetzt liegen People Beweise vor, dass die beiden tatsächlich ein Paar sein könnten. Auf aktuellen Fotos schlendern Hugh und Sutton Hand in Hand eine Straße in Santa Monica herunter. Sie werfen sich immer wieder verliebte Blicke zu und lachen miteinander – die beiden Co-Stars aus "The Music Man" wirken alles in allem sehr vertraut. Obwohl Sutton sich wirklich schick gemacht hat und ein grünes Kleid, einen eleganten Mantel und hohe Schuhe trägt, geht Hugh es eher lässig und cool an: Er rockt eine weiße Jeans, ein graues T-Shirt und eine einfache schwarze Jacke.

Dass es zwischen Hugh und Sutton ernst wird, deutete sich schon über die vergangenen Wochen an. Zuletzt besuchte der Australier nämlich eine Vorführung von "Once Upon a Mattress", wo Sutton eine der Hauptrollen spielt. Kurz davor verriet ein Insider dem Magazin OK!, dass die beiden zwar zusammen seien, aber aktuell nichts überstürzen wollen. "Das ist eine heikle Situation, und sie versuchen, auf eine fürsorgliche und rücksichtsvolle Weise vorwärtszukommen", äußerte der Informant. Die Romanze der beiden begann angeblich als Affäre – als sie sich 2022 kennen und lieben lernten, sollen sie noch mit ihren jeweiligen Ex-Partnern verheiratet gewesen sein.

Sowohl Hugh als auch Sutton sollen füreinander langjährige Ehen beendet haben. Das sorgt angeblich vor allem in Hughs Familie für Spannungen. Der "The Greatest Showman"-Star hat nämlich auch noch erwachsene Kinder, die mit großen Schuldgefühlen zu kämpfen haben. "Es ist schwer für die Kinder, Sutton in der Welt ihres Vaters willkommen heißen zu müssen, während sie diesbezüglich gemischte Gefühle haben und sich gleichzeitig schuldig fühlen, wenn sie ihr zu nahe kommen", äußerte eine Quelle gegenüber der Woman's Day. Deswegen sollen Hugh und Sutton auch die Feiertage 2024 getrennt voneinander verbracht haben.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Schauspieler

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, "The Music Man"-Performance bei den Tony Awards 2022

