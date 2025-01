Glenn Close bringt Kind mit Cruella-Lachen zum Weinen

Glenn Close (77), die berühmte Oscar-nominierte Schauspielerin, hat in der Talkshow The View für einen amüsanten Moment gesorgt. Sie erzählte, dass sie vor allem von jüngeren Zuschauern oft aufgrund ihrer Rolle als Cruella de Vil aus "101 Dalmatiner" erkannt wird. In diesem Zusammenhang erinnerte sie sich an eine Begegnung mit einem Kind, dem sie spontan Cruellas markantes böses Lachen präsentierte, woraufhin das Mädchen in Tränen ausgebrochen sei.

Glenn berichtete ausführlicher: "Wir saßen alle beim Essen und ich ahmte für die Gastgeber das teuflische Lachen von Cruella nach. Und dann fing das kleine Mädchen an zu weinen." Doch die Kleine habe sich nicht zu fürchten gebraucht, denn die Gastgeber hätten alles schnell aufgeklärt. "Sie erklärten dem Mädchen, dass ich Tierliebhaberin bin und sogar meinen kleinen Hund Pip mitgebracht habe."

Neben Geschichten zu ihrer ikonischen Rolle sprach Glenn außerdem über ihre Erfahrung, die Familie von Vizepräsident J.D. Vance zu treffen, dessen Großmutter sie in dem Film "Hillbilly Elegy" verkörpert. Sie erinnerte sich daran, wie offen und freundlich die Familie sie und das Team empfing. Auch über J.D. selbst wurde sie befragt: "Ich weiß nicht, was passiert ist", sagte Glenn kryptisch, als die Gastgeber ihre Meinung dazu hören wollten, warum er sich seit Veröffentlichung seiner Memoiren im Jahr 2016 so sehr verändert hat. "Ich denke, es ist die Macht. Macht ist für Menschen das stärkste Aphrodisiakum."

