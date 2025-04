Kim Kardashian war beim Filmdreh mit Glenn Close nervös

Kim Kardashian (44) hat in der neuesten Episode der Reality-Show The Kardashians verraten, wie nervös sie vor einer entscheidenden Szene in der neuen Serie "All's Fair" war. In der Produktion von Ryan Murphy (59) spielt sie an der Seite von Größen wie Glenn Close (78), Naomi Watts (56), Niecy Nash-Betts und Sarah Paulson (50). Besonders eine Szene mit Glenn sorgte bei dem Realitystar für Nervosität: "In der zweiten Episode habe ich eine riesige, wirklich wichtige Szene nur mit Glenn Close", erzählte sie während eines Dinners mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (40) und ihrer Mutter Kris Jenner (69). Dabei zeigte sich Kim voller Ehrfurcht vor ihrem Co-Star: "Das ist Cruella de Vil! Ich spiele mit Cruella de Vil!", erzählte sie begeistert.

Um sich optimal auf das schauspielerische Projekt vorzubereiten, arbeitet Kim mit einem Coach zusammen, der ihr bereits bei ihrer Rolle in American Horror Story beiseite stand. Doch ihre Sorge gilt nicht nur der Qualität ihrer Performance, sondern auch dem Balanceakt zwischen Schauspielerei und Familie. Der Drehplan wurde so angepasst, dass sie an drei Tagen in der Woche arbeitet und abends rechtzeitig bei ihren vier Kindern sein kann. Trotz anfänglicher Unsicherheit konnte sich Kim gut in ihrer Rolle einleben. Ihre Fans dürfen sich jedenfalls darauf freuen, sie bald in dieser neuen Rolle zu sehen.

Kim hat sich in den letzten Jahren zu einer vielseitigen Persönlichkeit entwickelt, die weit über ihre Reality-Show hinaus erfolgreich ist. Mit ihrer Rolle in "All's Fair" beweist sie, dass sie sich auch in der Schauspielerei behaupten möchte. Besonders begeistert zeigte sie sich von der Zusammenarbeit mit ihrer beeindruckenden weiblichen Star-Besetzung und sprach in ihrer Reality-TV-Serie über ihre Vorfreude, aber auch den Druck, mit einer solchen "A+ Besetzung" zu arbeiten. Niecy Nash-Betts lobte Kim in einem Interview mit People Magazine für ihre Herzlichkeit und Bodenständigkeit: "Du kannst nichts Schlechtes über Kim zu mir sagen. Ich werde dich dafür auf der Straße bekämpfen!" Dieses Kompliment unterstreicht, dass der Realitystar nicht nur als Geschäftsfrau und Mutter, sondern auch als Kollegin hochgeschätzt wird.

Getty Images Kim Kardashian im Februar 2025

Instagram / krisjenner Kim Kardashian im März 2025

