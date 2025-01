Zehn Jahre Single: Glenn Close ist ohne Mann sehr glücklich

Glenn Close (77) hat mit Drew Barrymore (49) in der "The Drew Barrymore Show" über ihr Leben als Single gesprochen und verraten, warum sie seit fast einem Jahrzehnt kein Interesse an einer neuen Beziehung hat. Nachdem ihre Ehe mit dem Unternehmer David Shaw nach neun Jahren im Jahr 2015 in die Brüche gegangen war, habe sie keine Romanze mehr angestrebt, erzählte die Schauspielerin. "Ich bin momentan sehr glücklich", betonte Glenn, als Drew sie fragte, ob sie ihre Fühler nach potenziellen Partnern ausstrecken würde. Auf die Frage, ob sie jemals an Online-Dating gedacht habe, antwortete die 77-Jährige: "Sind Sie verrückt? Dafür bin ich einfach zu schüchtern."

Dafür berichtete Drew in ihrer Show von ihrer eigenen Erfahrung mit der Partnersuche online: "Ich dachte, dass es Spaß macht und die Suche einfach anders ist." Daraufhin machte Glenn noch einmal klar, dass sie sehr zufrieden mit ihrem derzeitigen Beziehungsstatus ist: "Ich suche nicht. Weil eigentlich bin ich kein besonders geselliger Mensch. Ich springe nicht vor Freude in die Luft, wenn ich auf eine Party gehen soll." Über ihre früheren Partnerschaften reflektierte sie schon in der Vergangenheit offen und erklärte im Jahr 2021 im Interview mit dem Magazin Parade: "Es ist keine gute Mischung. Um Künstler zu bleiben, muss man mit Menschen zusammen sein, die das verstehen und die nicht wollen, dass du dieselbe Sicht auf die Welt hast wie sie."

Abseits ihres Liebeslebens konzentriert sich Glenn derzeit vor allem auf ihre Karriere und genießt die persönliche Freiheit, die sie als Single hat. Neben zahlreichen erfolgreichen Filmprojekten – zuletzt das Netflix-Drama "Back in Action" – sprach sie kürzlich über den Einfluss ihrer eigenen Lebenserfahrungen auf ihre Schauspielrollen. So sei auch ihre Darstellung der Joan Castleman in "Die Frau des Nobelpreisträgers", die sich aus einer langen Ehe befreit, von Beobachtungen ihrer Mutter und Großmütter inspiriert gewesen. Glenn betonte gegenüber People: "Zu viele Frauen definieren sich durch einen Mann. Ich denke, Frauen und Männer sind zwei verschiedene Spezies. Katharine Hepburn sagte einmal, dass man wie Nachbarn wohnen und sich gegenseitig ab und an besuchen sollte. Das finde ich keine schlechte Idee."

Getty Images Glenn Close in London, 2019

Getty Images Schauspielerin Glenn Close

