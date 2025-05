Glenn Close genießt das Landleben weit weg von Hollywood

Glenn Close (78) hat sich nach Jahrzehnten im Hollywood-Trubel für ein entschleunigtes Leben entschieden: Die Schauspielerin, die für ihre Rollen in Filmen wie "Eine verhängnisvolle Affäre" oder "101 Dalmatiner" bekannt ist, lebt mittlerweile gemeinsam mit Tochter Annie Maude Starke in Bozeman, einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat Montana. Gemeinsam verbringen Mutter und Tochter viel Zeit auf ihrer Ranch, die nicht nur ihr Zuhause, sondern auch Drehort für Annies Kochsendung "The Mountain Kitchen" geworden ist. Diese idyllische Kulisse, eingerahmt von den Rocky Mountains, bietet Glenn nicht nur Rückzug vom Rampenlicht, sondern ermöglicht ihr auch, ganz nah bei ihrer Familie zu sein.

Dabei verbringt Glenn die meiste Zeit in ihrer hübschen Backsteinvilla aus dem 19. Jahrhundert, die sie gemeinsam mit ihrem Hund Sir Pippin bewohnt. Glenn tritt immer wieder als Gast in der Kochshow ihrer Tochter auf, in der die beiden zusammen Rezepte ausprobieren, grillen oder einen Hühnerstall errichten – ganz entspannt und fernab von Hollywood-Glamour. Neben der Zeit mit Annie genießt sie auch das Zusammensein mit ihren Geschwistern, die ebenfalls allesamt in Bozeman leben. Die Familie hat sich nach Jahren wieder eng zusammengeschlossen und pflegt gemeinsame Hobbys wie Mineralien sammeln, Reiten oder Angeln. Zudem hat Glenn vor Kurzem ein Grundstück erworben, auf dem sie laut Gala einen Familien-Stammsitz für die kommenden Generationen schaffen will: "Es ist ein Vermächtnis, das immer für meine Tochter und ihre Kinder da sein wird".

Seit ihrer Scheidung von David Evans Shaw hat Glenn bewusst das Singleleben gewählt und findet Erfüllung vor allem im Kreise ihrer Familie und beim einfachen Zusammensein mit Nachbarn, die sie nicht als Hollywood-Star, sondern als ganz normalen Menschen betrachten. Die Schauspielerin, die zuletzt in "Back in Action" zu sehen war, blickt zufrieden auf ihre bewegte Karriere zurück und sagt heute über ihre neue Heimat: "Es werden die besten Jahre meines Lebens sein." Kürzlich erklärte Glenn zudem, wie stolz sie ist, nun auch Großmutter zu sein.

Instagram / glennclose Glenn Close und Tochter Annie Maude Starke

Instagram / glennclose Glenn Close und ihr Hund Sir Pippin

