Kim Kardashian und Glenn Close am "All's Fair"-Set gesichtet

Bereits Ende vergangenen Jahres wurde bekannt gegeben, dass Kim Kardashian (44) endgültig unter die Schauspieler geht. Für ihre neue Serie "All's Fair" bekommt der Reality-TV-Star Unterstützung von echten Hollywood-Legenden, unter anderem auch von der "101 Dalmatiner"-Darstellerin Glenn Close. Auf Aufnahmen, die TMZ vorliegen, sieht man die Skims-Gründerin am Set gemeinsam mit der 77-Jährigen. In ihrer gemeinsamen Szene fallen sich die beiden Frauen herzlich in die Arme.

Zumindest Fashion-mäßig können sich die Zuschauer bei dieser Serie auf einiges freuen. Sowohl die 42-Jährige als auch Glenn sind auf dem Video in eleganter Couture gekleidet. Während Kim, passend zu ihrer Rolle als Rechtsanwältin, einen perfekt geschnittenen hellblauen Nadelstreifenanzug mit einem schneeweißen Halstuch kombiniert, trägt ihr Oscar-nominierter Co-Star einen All-White-Look mit einem edlen Strick-Poncho. Über die Story von "All's Fair" verriet die Produktion bis jetzt noch nicht viel. Jedoch ist bekannt, dass eine Gruppe von ausschließlich weiblichen Scheidungsanwältinnen der Mittelpunkt des Geschehens sein wird – und dass das Budget für die Kleider der Frauen sehr hoch ist.

Die Rolle der Juristin liegt dem The Kardashians-Star wohl besonders gut – die Schwester von Kylie Jenner (27) studierte nämlich einige Semester Jura. 2018 begann sie ihre Ausbildung, mit dem Ziel, eines Tages ihre eigene Kanzlei zu eröffnen. Wie viel Zeit und Mühen dazu gehören, das Jurastudium zu meistern, hatte die TV-Bekanntheit aber wohl unterschätzt: Im Februar dieses Jahres verriet ein Insider gegenüber The Sun, dass sie ihr Vorhaben erst einmal auf Eis gelegt hat: "Als vierfache Mutter und Geschäftsführerin von mehreren Unternehmen ist sie einfach zu beschäftigt." Damit, dass sie nun immerhin vor der Kamera für Gerechtigkeit kämpfen kann, geht für Kim wohl ein kleiner Traum in Erfüllung.

Getty Images Glenn Close im Mai 2024

Getty Images Kim Kardashian im September 2024

